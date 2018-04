Kerteminde: Johannes Larsen Museet har modtaget ni værker af henholdsvis Alhed Larsen, Johannes Larsen og Andreas Larsen fra arvingerne af boet efter Thora Cohn, Pusjka Helene Cohn og Martin Cohn. De ni værker er doneret til museet af Kerteminde Museumsforening.

- I Kerteminde Museumsforening er vi glade for at kunne donere ni værker af flere medlemmer af Larsen-familien og dermed bidrage til, at værkerne kommer hjem til Kerteminde, hjemmet på Møllebakken og Johannes Larsen Museet, udtaler formand for Kerteminde Museumsforening, John Vilhelmsen, i en pressemeddelelse.

De nye værker kommer til at indgå som en væsentlig del af samlingen på museet, og vil blive vist i forskellige kommende sammenhænge.

I anledning af, at det er 146 år siden, Alhed Larsen blev født, viser museet fire af hendes værker i Køjerne på Johannes Larsen Museet, som den første af seks nye udstillinger her. Værkerne vises sammen med nogle få udvalgte genstande, der stammer fra Villaen på Møllebakken, og som blev erhvervet ved samme lejlighed.