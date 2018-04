15-årige Alexander Søndergaard har fulgt sin storebror rykke til tops på fodboldbanen, og takket være Langeskov-klubben BR66 kan han nu også træne, spille kamp og juble med som en rigtig sportsmand. Lørdag fyldte 96 handicappede børn og unge Langeskovhallen med håndboldglæde

Langeskov: "Lykke-liga," "Lykke-liga," "Lykke-liga." Langeskov-hallen syder af håndboldglæde denne lørdag formiddag, hvor den fælles opvarmning netop er overstået, og knap 100 spillere klædt i forskellige farver fordeler sig på banerne, mens de råber taktfast i kor. Det er kun et år siden, BR66 oprettede et håndboldhold for handicappede børn og unge, og tilbuddet er på kort tid blevet så stor en succes, at klubben kan åbne dørene for en turnering med deltagelse af hold fra syv forskellige danske byer, et hav af frivillige, to af landets bedste håndbolddommere samt fire topspillere fra GOG. “ - Det giver ham så meget socialt samvær. Når man har Downs syndrom har man også brug for motion, men normal sport for de her børn er jo stort set umuligt. Peter Theisen, stedfar til 15-årige Alexander Søndergaard fra BR66 Måltavlen holder fri. Til gengæld stiller arrangørerne ét særligt krav, råber idémand, ildsjæl og håndboldtræner Claus Schmidt i mikrofonen gennem hallen: - Hver eneste scoring skal fejres hele vejen igennem. Vi vil se jubelscener, som vi aldrig før har set.

Børn med downs har også brug for motion

Den er 15-årige Alexander Søndergaard med på. Han har sin stedfar Peter med på banen. For det kan være lidt svært at finde ud af, hvilket mål man skal sigte efter, og hvem man skal kaste bolden til. Han er dybt koncentreret, som han står der med den bløde røde bold i hånden og leder efter en medspiller i mørkegrønne farver. Og smilet er stort, da det lykkes at sende bolden i mål. - Alexander er vokset op med en bold, fortæller hans stedfar, Peter Theisen. I adskillige år har han fulgt sin storebror, 17-årige Andreas Søndergaard spille sig til tops på fodboldbanen. Efter et år som målmand hos OB spiller han nu på det engelske hold Wolferhampton. Først da Langeskov oprettede det særlige håndboldhold blev det også lillebrors tur til at mærke glæden ved en scoring og lykken ved at arbejde sammen på et hold. Hver lørdag træner han med de andre "Glade Unger" i BR66, og nu har han også fået smag for stævner. - Det giver ham så meget socialt samvær. Når man har Downs Syndrom har man også brug for motion, men normal sport for de her børn er jo stort set umuligt, fortæller Peter Theisen.

