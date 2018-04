Efter at sneen havde ødelagt første runde i Fynsserien, var det premiere-kamp for både OKS og Aarslev, da de tørnede sammen i et topopgør.

OKS havde ny træner ved roret og flere nye spillere på banen, men værterne havde svært ved at finde rytmen igennem 1. halvleg.

- Vi var heldige med ikke at bagud efter 1. halvleg, og det var direkte ufortjent at vi førte ved pausen. I 2. halvleg blev vi vækket af to gule kort, og begyndte at løbe for hinanden. Vi fik sat os på spillet og sikret en dejlig sejr med Anders Kolinds andet forward mål, sagde OKS-træner René Hansen- (lund)