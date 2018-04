- Men jeg er nu glad for, at det ikke var virkelighed, tilføjede Victoria og pustede ud. Det var faktisk lidt ubehageligt.

- Og så kigger vi efter solen, forklarede hun og kiggede sig over skulderen i haven, hvor tulipantræet stod med knopper, og påskeliljerne var få timer fra at springe ud.

Budskabet igennem de seneste ugers sundhedsserie og ikke mindst på selve dagen var, at sundhed ikke "bare" er motion og sund kost. Det fortalte lattercoach Ejvind Jacobsen, da han fik hele torvet til at sprutte af grin.

- Faktisk giver det lige så meget at grine ti minutter, som det gør at dyrke en halv times motion, forklarede han, inden han brød ud i ustyrlig og smittende latter.

Også i teaterforestillingen "Volapyk" af Rumlerikkerne var der fokus på en anden slags sundhed - nemlig den digitale. Og at dømme på de yngste deltageres engagement og begejstrede udbrud i teltet, formåede de to skuespillere at formidle budskabet om et sundt forhold til mobiltelefoner, iPads og spillemaskiner på en sjov og forståelig måde.

Men sundhed eller ej, så var Victoria Rydahl og Julie Lomholt mest af alt begejstrede for, at der var så meget at prøve på pladsen.

- Jeg synes, det er et rigtig godt arrangement, fordi der er så meget at prøve og så mange udfordringer, sagde Julie Lomholt og blev suppleret af veninden:

- Og dejligt, at det hele er gratis, tilføjede Victoria Rydahl.

Derefter satte de to piger kursen mod klatretårnet - for tredje gang i løbet af dagen.