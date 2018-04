Avisen har talt med alle medlemmer fra Økonomiudvalget for at få deres syn på næstformand Kim Johansens hårde kritik af kommunens køb af restaurant i Bogense Havn og Marina

Bogense: Kim Johansen (S) siger til avisen, at det har udviklet sig til en stor fejl, at Nordfyns Kommune i sin tid valgte at købe restaurant "Marinetten" i Bogense Havn og Marina til 1,85 millioner, som også er blevet renoveret for 1,3 millioner kroner.

Kim Johansen var selv med til at foreslå købet og stemte senere ja, men nu mener næstformanden i Økonomiudvalget, at købet ikke længere er nogen god ide, fordi investeringen ifølge Kom Johansen har vist sig at være historisk dårlig for kommunen og samtidig har øget konkurrencen i byens restaurationsliv, fordi kommunen stadig forpagter restauranten ud.

Avisen har derfor talt med de andre medlemmer fra Økonomiudvalget for at høre, hvad de mener om næstformandens synspunkter.

Jane Yndgaard (DF): - Jeg har hørt meget positivt om vores nye forpagter, så hun fortjener arbejdsro i de to år, hvor hun lejer sig ind. Der har tidligere været udfordringer på stedet, men nu har vi fået en ny forpagter ind og mere har jeg ikke at sige til den sag lige nu.

Anne-Lise Sivers (SF): - Ting forandrer sig, så det kan sagtens være, at det ikke er en god ide længere, at vi som kommune driver restaurant. Men det skal give mening at komme ud af ejerforholdet på en god måde, og det er spørgsmålet, om der findes en løsning på det, da vi jo ejer havnekontoret og de offentlige toiletter i stueetagen.

Anders Thingholm (K): - Det har åbenlyst været svært at drive den restaurant i mange år, og det er ikke gavnligt for nogen. Men nu har vi fundet en ny forpagter, og hun skal selvfølgelig have en chance. Jeg synes, at vi skylder hende den tillid og ro, og så må vi evaluere, når hendes lejeperiode er udløbet.

Også Helle Brunse (V) og Mogens Christensen (V) sidder i Økonomiudvalget, men formand Morten Andersen udtaler sig på partiets vegne. Du kan læse borgmesterens synspunkter i det andet interview.