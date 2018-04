Kim Johansen foreslog selv købet af restaurant Marinetten i Bogense Havn og Marina, men nu mener han, at kommunen aldrig skulle have åbnet pengepungen og kalder det den værste investering i kommunens historie.

Bogense: Købet af restaurant "Marinetten" tilbage i 2012 er den værste investering, som Nordfyns Kommune nogensinde har gjort.

Den hårde kritik kommer fra Kim Johansen (S), næstformand i Økonomiudvalget. I 2012 var Kim Johansen og resten af kommunalbestyrelsen enige om at købe "Marinetten" i Bogense Havn og Marina for 1,85 millioner kroner, og det var Kim Johansen som selv foreslog, at kommunen skulle undersøge muligheden for at købe restauranten. Men nu mener han, at kommunen aldrig skulle have åbnet for pengepungen.

Kort om "Marinetten" I omkring 40 år er der blevet drevet restaurant i den ejendom, der er placeret oven på det kommunalt ejede havnekontor i Bogense Havn og Marina. Restauranten - der stadig i folkemunde kaldes "Marinetten" - har haft et hav af forpagtere gennem tiden, der har kæmpet med at få økonomien til at hænge sammen.



I 2012 købte Nordfyns Kommune restauranten af en privat mand. Pris: 1,85 millioner kroner for 418 kvadratmeter. Efter købet valgte kommunen at lave en større renovering: Trappelift til handicappede, et nyt handicaptoilet og nye vinduer. Pris: Cirka 1,3 millioner kroner. Frem til starten af 2018 har Nordfyns Kommune forpagtet restauranten ud, men lokalerne har stået tomme siden nytår, fordi den seneste forpagter Betinas Madhus ikke havde styr på sin alkoholbevilling og økonomi og dermed blev smidt ud. Efterfølgende lavede Nordfyns Kommune først et udbud med 175.000 kroner i forpagtningsafgift om året eksklusive moms. I marts kom kommunen med et nyt og sidste udbud med en prisidé på 85.000 kroner, og der var deadline for ansøgninger 15. marts. Nu er det lykkedes kommunen at finde en ny forpagter. Det er Jeanette Hald, der i forvejen ejer Båring Bakke Grill, og hun overtager fra 1. maj. Åbningsdagen melder hun ud, når indflytningen er kommet tættere på.

- Skattekronerne hældes ned i et dybt sort hul, og samtidig er vi som kommune med til at konkurrere mod vores private restauranter - det går simpelthen ikke. Jeg mener i bagklogskabens klare lys, at det er den værste investering, vi har foretaget os, i kommunens historie, siger han.

- Når du får 85.000 kroner om året i leje og selv skal stå for driften af ejendommen, så er det jo ikke ligefrem nogen god forretning - og den nuværende leje stemmer ikke overens med det, som vi påregnede i forbindelse med købet i 2012. Vi købte restauranten for 1,85 millioner kroner og har renoveret for cirka 1,3 millioner kroner, så afkastet har slet ikke stået mål med investeringen, siger han.

Nordfyns Kommune har forpagtet restauranten ud siden købet, men fra nytår har lokalerne stået tomme, fordi de seneste forpagtere Betinas Madhus blev smidt ud på grund af problemer med alkoholbevilling og økonomi. Efterfølgende lavede kommunen først et udbud med en leje på 175.000 kroner - men var senere nødt til at lave et nyt og sidste udbud med en priside på 85.000 kroner, og her lykkedes det at få en ny forpagter ind i restauranten.

Kim Johansen mener ikke, at Nordfyns Kommune kan være tjent med at spilde skatteborgernes penge og samtidig skabe konkurrence i det lokale restaurationsmiljø.

- Det går bare ikke. Nu skal vores nye forpagter i Marinetten, der overtager fra 1. maj, have fred og ro til at køre sin lejeperiode ud. I Økonomiudvalget skal vi bruge tiden på at få alle muligheder op på bordet, så vi ikke kommer til at tage en forhastet beslutning.