Bogense: Ordblind skiltekunst har skabt debat

Bogense: Skal 15 skilte med stavefejl i Bogense nu forestille at være kunst? Den og lignende kommentarer har de seneste uger fyldt en del i den lokale snak i Bogense, men hvis man ville være klogere på, hvorfor den slags er kunst, var der mulighed for at gå en tur med kunstneren selv lørdag eftermiddag.

- Jeg har fået en del fine kommentarer fra folk, som jeg slet ikke kender. Jeg er glad for at kunne bruge det offentlige rum til at vise, at samtidskunst ikke kun behøver være store skulpturer i metal, fortæller kunstneren.

Også kunstansvarlig for Soroptimisterne Else Friis er glad for, at skiltene med stavefejl har skabt debat.

- Vi har fået stor respons på Gudrun Hasles arbejde, og det er jo kun fint, at nogen spørger, om det her virkelig er kunst. Jeg synes, at det er flot, hvordan Gudrun Hasle på den her måde gør sin egen svaghed til en styrke, og så er vi også med til at sætte Bogense på landkortet, siger hun.

