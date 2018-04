Gummerup: Et offentligt aktivitets- og læringsområde vokser ved Haarby Å. Det fondsstøttede projekt, som tæller udendørs motionsredskaber og aktivitetsbaner samt et åbent læringshus med redskaber til udforskning af naturen, åbnes for alle. Men det er især rettet mod eleverne i Gummerup Skole og børnene i de to lokale børnehaver og Gummerup Vuggestue.

Borgergruppen Køng-Gummerup-Højrup er fødselshjælper og koordinator på udviklingsprojektet og afviklede forleden sin generalforsamling. Her så formand Martin Mulvad Ernst tilbage på et år med fornuftig udvikling i de tre landsbyer Køng, Gummerup og Højrup. Det gælder også lokalområdets virksomheder.

Således står Køngs største virksomhed, Kerry, der producerer ingredienser til fødevareindustrien, over for en udvidelse af produktionen, som indebærer nybyggeri for mere end 200 millioner kroner. Også Køng-virksomheden DE Valves, har udvidet sin eksport af fjernvarmeventiler til et helt nyt marked i Mellemøsten, hvor ventilerne skal anvendes til det modsatte af fjernvarme, nemlig fjernkøling.

Generalforsamlingen bød også på et ny medlem af bestyrelsen, hvor sognepræst Jørgen Bendixen blev erstattet af den ny sognepræst, Anja Damkjær True. Efter kampvalg mellem fire nye kandidater gik bestyrelsesposten til Anja Damkjær True,

Bestyrelsen omfatter desuden forsikringskonsulent Hanne Krogaard, kasserer, dyrlæge Mogens Brix, serviceleder John Jørgensen, journalist Martin Mulvad Ernst, formand, samt fem arbejdende suppleanter.