Der var mange sjove aktiviteter at vælge imellem til Gang i Gaden på Torvet i Nyborg. Men der måtte gerne have været endnu flere tilbud til de mindste og generelt bare flere mennesker, lød nogle af reaktionerne fra tre tilfældigt udvalgte deltagere.

Louise Livoni, Nyborg: - Jeg synes, det er et rigtig hyggeligt arrangement, og så er det rart, at der sker noget på Torvet. Min datter på syv år har prøvet klatretårnet, flere gange, mens min søn på fem år især synes, det har været sjovt at lege ridder. Vi kom desværre for sent til børneteatret, men der måtte gerne have været endnu flere aktiviteter for de mindste børn.

Tobias Højholdt, Kværndrup: - Vi bor ikke i Nyborg, men jeg læste om arrangementet og fik lyst til at kigge forbi på grund af de mange spændende aktiviteter. Det er samtidig en god måde at være sammen med hele familien. Vi har blandt andet prøvet de gratis cykler to gange. Vi kørte en tur til McDonalds for at spise, men nu vil vi prøve en af de sunde madpakker.