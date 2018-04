6 / 7

De fleste havde noget at bytte med, men enkelte kom også bare for at købe nyt til samlingen. Det gælder for eksempel Anne Madsen (t.v.) og Tina Clausen. Jeg ha cirka 3500 og ikke nogen byttere, sagde Tina Clausen, der på forhånd havde fravalgt blomster- og juleservietter. Foto: Lise Wolf