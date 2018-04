Nyborg: Astrid, Magnus og Halfdan, alle med efternavnet Skov Fredenslund, kunne gå fra Gang i Gaden-arrangementet lørdag med lidt ekstra godt i posen. De tre søskende fra Nyborg var nemlig blandt de heldige vindere af den store aktivitetskonkurrence.

For at komme i betragtning til en af de mange fine sponsorpræmier skulle man deltage i de forskellige aktiviteter, og for hver aktivitet fik børnene et særligt stempel. Når pladen var fuld, skulle den afleveres i det såkaldte sundheds-eksperimentarium, og cirka klokken 13 kunne Thomas Schmidt Hvidberg fra kommunens sundhedsafdeling så trække lod mellem deltagerne.

Magnus på ni år vandt en flot taske fra FNE Outdoor, mens hans søskende fik et spil og et gavekort til Sportmaster. Derudover blev der blandt andet uddelt fire fribilletter til KinoVino samt fribilletter til Nyborg Svømme- og Badeland.