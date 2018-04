Kinas medier: Den eneste mulighed nu er at ramme USA så tilstrækkeligt hårdt, at "det vil huske smerten.

Kinas statslige medier har optrappet retorikken over for præsident Donald Trumps nye kurs og advarer om, at amerikanernes protektionistiske handlinger vil give bagslag og ende i et nederlag.

- Den eneste mulighed nu er at ramme USA så tilstrækkeligt hårdt, at "det vil huske smerten", hedder det i en leder i den nationalistisk prægede avis Global Times.

- Det Hvide Hus har fuldstændigt mistet sansen for realiteterne, skriver Folkets Dagblad, som er talerør for det regerende kommunistparti. Avisen beskylder amerikanerne for at handle ensidigt og stå for handelsprotektionisme.

- Hvis USA siger, at det er parat til at betale enhver pris, så må det angribes meget bestemt, skriver det officielle nyhedsbureau Xinhua.

Kina advarer om at det er parat til "hård gengældelse" over for nye restriktioner fra USA, hvis amerikanerne realiserer Trumps trusler og indfører yderligere told på kinesiske produktet til en værdi af 100 millioner dollar.

Med sit udspil torsdag skærpede Trump toldstriden mellem verdens to største økonomier.