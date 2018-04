Danmarks herrelandshold i tennis er bagud 0-1 mod Egypten efter den første singlekamp mellem landene i Davis Cup.

Frederik Løchte Nielsen tabte en meget lige dyst mod egypteren Karim-Mohamed Maamoun med 6-3, 3-6, 6-7 efter mere end to og en halv times tennis i Gentofte.

Den danske tennisspiller var imponeret over modstanden, han fik i dag.

- Han spillede en god kamp. Han står godt imod og er stærk i siderne, og han udnyttede banen godt, så han er en god spiller, siger Frederik Løchte efter kampen.

I den afgørende tiebreak nåede Løchte at afværge en matchbold, før han alligevel tabte, og Løchte mener, at det er marginaler, som bliver afgørende til sidst.

- Det er meget få point, der bliver afgørende. I tiebreaken er der en bold, der ruller på kanten af nettet, og til allersidst slår han en "wonder-forhånd", og han ville det måske mere, siger Løchte.

Kampen begyndte ellers godt for den 34-årige dansker.

I et jævnbyrdigt første sæt var Frederik Løchte den eneste af de to spillere, som udnyttede en breakbold. Danskeren brød til 5-3 og servede kort efter sættet hjem.

Andet sæt var også jævnbyrdigt. Med omvendt fortegn mindede det om første sæt, nu var det bare Karim-Mohamed Maamoun, der brød til 5-3 for derefter at serve sættet hjem.

Løchte mener, at han godt kunne have været skarpere i andet sæt.

- Jeg har masser af muligheder i andet sæt og spiller fint, men jeg tager ikke mine chancer, siger Løchte.

Dermed skulle kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

Egypteren tog momentum med ud fra andet sæt, og han brød danskeren til 2-1.

Det øgede presset på den rutinerede dansker. Løchte viste gentagne gange, at han evnede at tage point i egypterens serv, men havde svært ved at få udbytte af det.

Først i sidste forsøg lykkedes det for danskeren at bryde. Maamoun kunne serve sejren hjem, men Løchte vandt alle fire dueller og forlængede kampen, der endte med at gå i tiebreak.

Her kom egypteren foran 2-0, før Løchte svarede tilbage med tre vundne dueller i træk. Maamoun fremtvang alligevel den første matchbold, som blev afværget, men udnyttede sin anden kort efter.

Senere lørdag skal Christoffer Kønigsfeldt møde Youssef Hossam.

I den danske trup er der også unge kræfter i form af 17-årige Sebastian Grundtvig og 14-årige Holger Rune. De kan komme i spil, såfremt Danmark afgør opgøret mod Egypten efter kamp fire.

Søndag spilles der en double og to singler i Gentofte.