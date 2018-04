INDSIGT

Kaj Alstrup overtog ved byrådsmødet onsdag Enhedslistens plads fra Malene Rye, der stopper, fordi hun har fået arbejde i Rebild Kommune og derfor flytter. Han ved, at der er mange ting, han skal sætte sig ind i, men han er klar til at trække på sin fagpolitiske erfaring, når der skal forhandles.

- Du havde første dag i byrådssalen onsdag. Hvordan var det?

- Det var fint. Jeg blev taget godt imod af alle fra alle partier. De kom alle sammen og gav hånd og ønskede mig tillykke. De var meget positive og tilbød mig hjælp. Jeg kender nogle af dem i forvejen, for jeg har været med i byrådssalen flere gange, og jeg har mødt dem i valgkampen.- Du har ikke tidligere været valgt ind. Hvad har du af erfaring at trække på?

- Jeg erfaring på den måde, at vi har drøftet, hvad Malene (Rye, red.) skulle mene om forskellige ting. Det kunne se ud som om, at hun tegnede Enhedslisten alene, men det gjorde hun ikke, fordi vi har drøftet det. Jeg har nok fra Enhedslisten været hendes vigtigste støtte, har sparret meget med Malene og snakket meget om tingene. Så jeg har været inde over mange af problemerne, men selvfølgelig ikke lige så grundigt som Malene.

Kaj Alstrup Nyindsat byrådsmedlem for Enhedslisten i Assens Kommune.Er 64 år gammel og har to døtre på henholdsvis 34 og 27 år. De bor begge på Færøerne.



Han har tre børnebørn og et til på vej.



Har en magisterkonferens i litteraturhistorie, og underviser i dag på VUC Fyn i Glamsbjerg.



I gymnasiet var han aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og på universitetet var han aktiv i forskellige styrende organer.



Fra midten af 70'erne og til 1982 var han medlem af Danmarks Kommunistiske Parti.



Igennem hele sit arbejdsliv har han været aktiv i fagbevægelsen.



Meldte sig i 2013 ind i Enhedslisten.



Spiller bridge i fritiden. Det sker i klubben BK 36 i Odense.



Han bor i Vissenbjerg.

- Hvad var din første tanke, da du hørte, at nu skulle du træde til?

- Jeg er meget praktisk og logistisk indstillet, så jeg var nødt til at lave en plan for, hvordan jeg gør det. Jeg har sagt nogle tillidsposter op. Jeg er fælles arbejdsmiljørepræsentant for HF og VUC Fyn, men der skal vælges en anden, for jeg kan ikke overkomme alle de ting, når jeg skal i byrådet. Jeg stopper også som formand for vores fagforeningsklub i Glamsbjerg. Der har vi fundet en anden. Jeg kan ikke have så mange bolde i luften på en gang. Jeg er nødt til at begrænse mig lidt.

- Det er en stor opgave at være byrådsmedlem. Hvad tænker du om det?

- Jeg har talt med min ledelse, som er positiv. Den er indstillet på, at jeg kan gå endnu længere ned i tid i efteråret, hvor jeg i forvejen er på supplerende efterløn, så jeg er på to tredjedele tid, og så går jeg nok ned på en tredjedel tid, så jeg får mere tid til at sætte mig ind i byrådsarbejdet. Det er bestemt noget, jeg tager seriøst, og der er mange punkter og alvorlige sager. Det er svært, når man er det eneste medlem fra et parti. Det er lettere, hvis man er medlem af Socialdemokratiets eller Venstres store grupper, hvor man kan fordele arbejdet på en helt anden måde.

- Malene Rye har været meget tydelig og markant både i byrådssalen, til borgermøder og til vælgermøder. Hvad gør du dig af tanker om at skulle løfte arven efter hende?

- Hun har gjort det rigtig godt. Hun har været meget tydelig og markant. Det vil jeg ikke forsøge at gøre på samme måde, for jeg har min egen stil. Men jeg har i mange år været aktiv i fagbevægelsen, så det er ikke nyt for mig at skulle tale til større forsamlinger. Men det er ikke sikkert, at jeg er helt lige så farverig, som Malene kunne være. Vi må være, som vi er. Jeg har ikke tænkt mig at lave ret meget om på min person, fordi jeg er kommet i byrådet.

- Det var det nye byråds kun tredje møde. Er det en fordel for dig, at du kommer ind så tidligt i en periode?

- Det er jeg helt overbevist om. Det værste ville være at komme ind, når der var et år tilbage. Så ville der være lavet alliancer og uformelle alliancer, og så ville det være sent, fordi der ville gå valgkamp i den. Det er lettere nu. Også fordi der er andre, der er næsten nye i byrådet. Jeg kunne se, at der var nogle af dem, som ikke havde talt i byrådet endnu, men der er jeg bare nødt til at kaste mig ud i det, for jeg er den, der skal tale om alle punkter. Jeg kan ikke putte mig.

- Byrådet skal i gang med at lave Vision 2030 og har andre store opgaver. Er det også der en fordel at komme ind nu og ikke om to år?

- Ja. Jeg vil gerne have, at der kommer et grønt aftryk i den vision, og at vi får skabt en grøn Assens Kommune. Det ville være fantastisk branding. Vi har meget landbrugsjord, som kunne være økologisk. Vi har en del, men kunne få mere. Noget af det bedste landbrugsjord har vi på Fyn, og der mener jeg, at landbruget skal omstilles. Det er allerede i gang, men kommunen skal aktivt støtte det. Og vi skal i hvert fald sørge for at få vores drikkevand rent. Så det grønne aspekt kunne være en del af en visionsplan. Det tror jeg, at der er andre partier, der vil.