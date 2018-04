Jeg har måttet ringe til alle, jeg kendte på tilhørerpladserne efter onsdagens byrådsmøde. Jeg måtte sikre mig, at jeg ikke havde hørt syner.

Mogens Johansen (SF), formand for Uddannelse- Børn- og Familieudvalget udtalte sig om vores kvindelige medarbejdere på den mest nedgørende facon:

"Kvinder forstår ikke at lave den pædagogik, der skal til for at håndtere drengene"

"Allerede fra barnsben møder børn kun kvinder, og hvis de er heldige, møder de mænd i overbygningen"

"Kvinder er ikke så konsekvente som mænd, de har ikke samme tag på drenge".

Hvorfor skulle jeg ringe rundt? Jeg troede simpelthen ikke på, at jeg havde hørt rigtigt. Hvordan kan man som øverste politiske ansvarlige for disse mange hårdtarbejdende, kvindelige omsorgsgivere stå og udtale sig så dumt og nedladende? Jeg troede, SF var et parti, som går ind for ligestilling? Det kan ikke være tilfældet i Assens Kommune. Eller taler Mogens kun på egne vegne?

Jeg er led og ked af, at vores fagligt dygtige og kompetente kvinder, som hver dag går på arbejde for at skabe de bedste rammer for vores børn, skal svines til på den måde. Jeg synes ærligt talt, at de fortjener en undskyldning fra formanden.

Jeg vil foreslå formanden at benytte den mulighed, vi har som byrådsmedlemmer til at komme på besøg ude i virkeligheden. Han skal bede om at komme deltage en hel dag på en af vores fantastiske institutioner - så vil han se, at uanset køn, gør vores medarbejdere et enestående stykke job, hver eneste dag.