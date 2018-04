Håndbold: GOG havde håbet atter at råde over sin norske bagspiller-profil, Gøran Johannessen, fra slutspillets start på onsdag, hvor fynboerne møder Nordsjælland Håndbold i Helsingør. Men Johannessen er med sikkerhed ikke på holdkortet til den kamp. Det kunne cheftræner Nicolej Krickau fortælle til Sport Fyn, lørdag.

Samtidig er det efterhånden en sandsynlig realitet, at man ikke får set nordmanden tæt på den storform, han viste, før han blev ramt af et bone bruise i sin ene fod - et slag på en knogle - i opvarmningsturneringen Golden League til VM i Kroatien i januar.

Gøran Johannessen er med det norske landshold i den aktuelle Golden League-træningsturnering, men han kommer ikke i aktion. En helt frisk skanning af foden har nemlig vist, at der er opstået betændelse omkring skaden, som ellers er helet. Nicolej Krickau siger:

- Gøran har fået lagt en blokade. Det er sikkert, at han ikke spiller mod Nordsjælland, men vi håber, at han kan komme i aktion senere i slutspillet. Men vi må nok erkende, at vi ikke når at få den Gøran tilbage, som vi så tidligere på sæsonen, og det er da ærgerligt.

GOG har længe haft en anden profil, højre backen Jon Andersen, langtidsskadet. Den unge back har imidlertid deltaget i dele af holdets seneste træningspas, og Nicolej Krickau forventer, at Jon Andersen deltager i slutspillet "i et eller andet omfang".