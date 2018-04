Søndersø: Der er næsten ikke grænser for, hvad man kan finde i Nordfyns Kommunes nye grejbank, som foreninger og institutioner i Nordfyns Kommune kan benytte sig af. Hvad med et endoskop, som kan stikkes ned og tage billeder og video i en rævegrav? Eller et mikroskop som kan sættes på en Ipad, så man kan kigge på små dyr og optage dem.

Det og meget mere kunne de fremmødte ved selvsyn opleve, da friluftsvejleder fra kommunen Daniel Sørensen viste grejbanken frem hos KFUM-Spejderne i Søndersø.

Inden da havde formanden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm officielt indviet grejbanken ved at hugge snoren til traileren over med en økse - selvfølgelig fra grejbanken.

- Nu glæder jeg mig til at få det sat i søen, for jeg har brugt helt utrolig lang tid på at lave inventarlister og brugsvejledninger, fortæller Daniel Sørensen.

Grejbanken er dybest set en stor trailer fyldt med udstyr. Man kan booke den på hjemmesiden www.nordfynskommune.dk/grejbank.