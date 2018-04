Hverken formanden for menighedsrådet Gudmund Bager eller den sygemeldte præst ønsker hverken at kommentere lukning af Facebook-siden eller det midlertidige stop for natkirke i Sankt Knuds Kirke. Heller ikke præstens chef, domprovst Regina Ljung har ønsket at udtale sig. Avisen har ladet provsten besvare nogle spørgsmål i den forbindelse.

- Der er andre præster i domsognet. Kunne de vikariere i en periode og gå på arbejde fredag aften/nat?

- Jeg arbejder på at få løst en problematik. Det er en personsag og jeg kan ikke udtale mig nærmere. Under de forhold, som gælder pt, kan jeg ikke anvise præster til at vikariere.

Hvad er det for forhold i natkirken, du refererer til.

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Der er er en problematik, der skal løses.

Kan du ikke indkredse problematikken?

- Som domprovst skønner jeg, at det er en personsag. Som leder må jeg ikke udtale mig om den.

Hvad er det, der adskiller natkirken fredag fra gudstjenesten om søndagen, og gør det umuligt at bruge vikarierende præster?

- Mit ansvar er at løse situationen. Jeg har ansvar for, at mine præsters arbejdsmiljø er optimalt. Der findes en rådighedsordning, hvor domsognets præster vikarierer for hinanden i kortere perioder. Men den løsning skønner jeg, ikke kan bruges her. Jeg vil ikke ansætte en anden eller bruge andre præster fra provstiet, indtil situationen er løst.

Hvorfor er du så lukket omkring lige netop natkirken?

- Som jeg har sagt, er det en personsag.