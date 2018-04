Middelfart: De 180 pladser havde været udsolgt i mere end en måned, da to af landets mest kendte youtubere, Emil og Mikkel Trier fra Sønderjylland, lørdag formiddag indtog Middelfartsalen på Kulturøen. På stolerækkerne sad børn og unge og deres forældre for at høre de to tvillingebrødre fortælle om, hvordan deres første lille film på Youtube for fem år siden blev startskuddet til det, der i dag er en millionforretning med tusindvis af følgere, salg af merchandise, sponsorvideoer og foredrag. Alene besøget på halvanden time i Middelfart indbringer parret over 10.000 kroner.

Selv om Emil og Mikkel Trier således sagtens kan leve godt af deres indtægter allerede nu, mindede de om, at man også skal passe sin skole, selv om man bliver bidt af at lave Youtube-film. Det gør de selv som 3.G's elever på Det Blå Gymnasium i Sønderborg.

Efter fortællingen om deres eget youtube-eventyr, var det tid til spørgsmål fra salen, og de to brødre delte rundhåndet ud af gode råd til de børn og unge, som allerede var i gang eller drømte om også at give den gas på Youtube.

Besøget sluttede med autografer og selfies med stjernerne.