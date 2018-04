Angreb på navngivne personer på en Facebookside har nu fået menighedsrådet ved Sankt Knuds Kirke - domkirken - til at tage konsekvensen. Facebooksiden er lukket. En side hvor der ellers har været udvekslet synspunkter og idéer omkring den ugentlige natkirke, der gennem mange år var et fast tilbud til fordybelse hver fredag aften.

- Det har desværre taget en drejning i retning af det personlige og nærgående, og det ønsker vi ikke at levere en platform til. Konsekvensen er, at ikke blot Natkirken men også dens Facebookside er blevet lukket, oplyser Gudmund Bager, formand for domkirkens menighedsråd.

Han ønsker ikke i detaljer at forklare, hvordan det personlige og nærgående er blevet så voldsomt, at Facebook-siden er fjernet.

- Der har været en diskussion i offentligheden af, hvordan vi som menighedsråd burde forholde os i en aktuel situation, hvor natkirke- og studenterpræsten er blevet sygemeldt. Der er mange, som snakker om problemet, og der er mange synspunkter. Jeg har bestemt mig for, at jeg helst ikke vil udtale mig for meget. Jeg ønsker ikke, at det skal blive en diskussion i pressen, siger Gudmund Bager.