De fleste odenseanere har nok oplevet det selv, lysreguleringen i Frederiksgade, der sikrer, at der kun ledes bil- og bustrafik fra én retning ad gangen på vejens snævreste strækning. Ikke en trafikal løsning, man normalt oplever i Odense.

Forhistorien er, at lysreguleringen blev etableret i sommeren 2016 efter massiv kritik af trafiksikkerheden for især cyklister.