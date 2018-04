En gang i mellem er det ikke godt nok at sige: "Hvad rager det mig?".

Redaktørens røde stol

Det er fristende at være fuldstændig ligeglad. Balladen mellem israelerne og palæstinenserne er blevet en permanent tilstand, som man nærmest ikke gider fordybe sig i mere. Lidt som når et gammelt ægtepar på 25. år har svært ved at få parforholdet til at fungere, og man i afmagt tænker: "Hvad rager det mig - find selv ud af det".

For hvem er egentlig de største skurke? Er det israelerne, der chikanerer palæstinenserne med checkpoints, vilkårlige ransagninger og ulovlige - eller i hvert fald FN-fordømte - besættelser af palæstinensiske områder. Eller er det palæstinenserne, der skyder raketter fra Gaza-striben ind over israelsk jord, udløser selvmordsbomber og stikker israelske soldater ned med knive og skruetrækkere.

"De er sikkert lige gode om det", er en nærliggende tanke.

Men i sagen om nedskydning af tæt på 1000 ubevæbnede, palæstinensiske demonstranter sidste weekend - hvoraf mindst 16 døde - skal man være af en særlig støbning for at se de israelske soldater som de store helte.

Og det er den israelske forsvarsminister, Avigdor Libermann, så. Altså af en særlig støbning. Han synes ligefrem, at hans soldater "fortjener en medalje, fordi de har gjort det nødvendige".

Fra palæstinensisk side bliver nedskydningen kaldt en "massakre" på fredelige civile, mens man fra israelsk side fastholder, at soldaterne reagerede i selvforsvar på demonstranter, der angreb med stenkast og brændende bildæk.

Den fremstilling hænger bare dårligt sammen med, at flere af demonstranterne er blevet skudt ned bagfra på 100-200 meters afstand af de israelske soldater.

En af dem er den 15-årige palæstinensiske dreng Mohammad Othmann, som det arabiske nyhedssite Aljazeera.com har interviewet. Han ligger lige nu på al-Shifa Hospital på Gaza-striben med et skudsår i baghovedet. Optagelser af nedskydningerne, som man kan se på eksempelvis YouTube og Washington Post's hjemmeside, tyder heller ikke på, at de israelske soldater var i overhængende fare, da de valgte at skyde med skarpt.

Træfningen mellem de israelske soldater og de palæstinensiske demonstranter udspringer af, at det er 70 år siden, at staten Israel blev udråbt, og flere end 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjem. Palæstinenserne markerer året med det, de kalder "Den store march mod at vende tilbage", der vil forsætte frem til 15. maj, 70-årsdagen for proklameringen af staten Israel.

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, har forlangt en undersøgelse af nedskydningerne. Det samme har EU's udenrigschef Federica Mogherini. I Danmark har Pernille Skipper fra Enhedslisten og Nick Hækkerup fra Socialdemokraterne gjort det samme.

Den tidligere næstformand for Dansk Zionistforbund, Jonathan Møller Sousa, sagde i Radio 24Syv, om videoen, hvor en palæstinenser bliver skudt, at han er "næsten klar til at kalde den falsk", mens formanden for Dansk/Palæstinensisk Venskabsforening Fahti El-Abed mener, at "israelerne skyder palæstinensere, som var de fasaner".

Og hvad gør man så? Ja, det er som sagt fristende at være ligeglad.

På den anden side kunne det være forfriskende, hvis vores statsminister meldte sig på banen med en klar holdning og skubbede på kravet om at få det her undersøgt.

Er det soldater fra en vestlig, demokratisk stat, der kom under pres og gjorde det nødvendige? Er det falske videoer og børn, der slet ikke er blevet skudt ned bagfra? Eller er det brutal nedslagtning af civile, ubevæbnede demonstranter?

En gang i mellem er det ikke godt nok at sige: "Hvad rager det mig?".