Tidligere på ugen stod det klart, at Socialdemokratiet sikrer flertal for, hvordan regeringens tildækningsforbud - det såkaldte burkaforbud - skal skrues sammen.

Det var ikke en garanti, at et flertal for at forbyde de muslimske klædedragter burka og niqab i det offentlige rum ville kunne findes.

Regeringspartiet Liberal Alliance har nemlig fritstillet sine folketingsmedlemmer i forhold til burkaforbuddet. Og partiet er imod et burkaforbud.

Det understreger politisk ordfører Christina Egelund (LA) og Laura Lindahl (LA), der er udlændinge- og integrationsordfører, lørdag i forbindelse med partiets landsmøde i København.

De ærgrer sig over det socialdemokratiske ja til et burkaforbud, men de havde forventet det, selv om Socialdemokratiet længe har tøvet.

- Det ændrer ikke min position. Jeg synes, at det er fjollet, siger Lindahl.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at virke, og jeg er ked af, at vi indfører et burkaforbud i Danmark, siger hun, mens Egelund tilføjer:

- Min personlige holdning er, at jeg ikke mener, at vi i et frit og åbent samfund skal lovgive om, hvordan man må gå klædt. Så jeg stemmer imod, men har respekt for, at andre stemmer for.

Egelund understreger, at hun mener, at burka og niqab er kvindeundertrykkende. Hverken hun eller Lindahl kan se, hvad der har ændret sig, i forhold til at S nu stemmer for.

I sin tale lørdag understregede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), at han "ikke kan sige noget pænt om" et burkaforbud.

LA har 13 medlemmer i Folketinget. Fem af dem er ministre. Og de støtter forslaget. Men af de øvrige otte medlemmer stemmer kun én for. Det er Henrik Dahl.

Ifølge Lindahl er det ikke en lettelse for hende eller andre LA-modstandere af et burkaforbud, at andre partier har sørget for et flertal, så LA ikke som regeringsparti sørger for et nederlag til regeringen.

- Jeg havde håbet på, at S faldt fra, for så var det os, der havde gjort en forskel, siger Lindahl.

Hun erkender, at emnet har splittet LA.

- Der er ingen tvivl om, at det fylder noget for os, fordi vi er inde at røre ved noget liberalt dna.

- Derfor er det vigtigt for mig, at vi er blevet fritstillet. Jeg ville have meget svært ved at støtte det her som en del af regeringsdeltagelsen, siger hun.