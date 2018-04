Vindkraft

Øfolk: Mens alsinger har taget planer om havmøllepark i Lillebælt uden de store arm- og protestbevægelser, så er borgere på Helnæs i Lillebælt nærmest vantro over, nogen kan finde på at placere roterende møllevinger midt mellem de to øer.

Regeringen har givet grønt lys for at undersøge mulighederne for at placere en havmøllepark i Lillebælt.

- Assens kommune er opdelt i tre bånd. Helnæs er en del af kystbåndet, hvor vi lægger stor vægt på ro og stilhed, og at der er mørkt om natten. Det er værdier, som vinder meget frem, og jeg er overbevist om, det kommer til at spille en stor rolle i fremtiden. Fra Vestfyns bølgende landskaber vil man kunne se og høre vindmølleparken overalt herfra, siger borgmesteren, der ikke forstår, såvel partifæller som resten af byrådet i Sønderborg går ind for havmølleparken.

En mulig havvindpark i Lillebælt tæller 20 250 meter høje otte megawatt eller 44 150 meter høje 3,6 megawattmøller. Prisen er omkring 2,5 mia. kroner, som der skal findes investorer til. Vindmøllerne kommer i givet fald til at stå fire kilometer fra den alsiske og fynske kyst. Et borgermøde i Nordborg tog godt imod planerne om en vindpark. Et senere lignende møde i Torøhuse på Fyn åbenbarede stor fynsk modvilje og afstandtagen fra en havvindpark i Lillebælt. Der foretages i øjeblikket undersøgelser af vindmøllernes miljøpåvirkning. Resultaterne foreligger ved årets udgang.

HELNÆS: Anders Lindskov bor naturskønt og med en fantastisk udsigt over Lillebælt ved Helnæs Fyr. Han har dannet gruppen Red Lillebælt, for han mener, Sønderborg kommune, Project Zero og Sønderborg Forsyning gør ubodelig skade på farvandet ved at placere en havmøllepark med mellem 20 og 44 vindmøller midt i det sydlige Lillebælt. Han og en hel del medsammensvorne på Helnæs kan ikke fatte, nogen kan komme i tanke om at ødelægge natur og udsyn ved at opstille roterende vindmøller midt i bæltet.

- Vi er langt foran Sønderborg, hvad angår bæredygtig energi. Vi har de sidste 20 år fået strøm og varme fra et flisfyret biomasseanlæg. Jeg fatter ikke, de vil ødelægge et naturskønt område i de indre danske farvande for at indfri energimålsætninger og tilfredsstille nogle få investorer, siger Søren Edlefsen, der også bor ved siden af Helnæs Fyr og iøvrigt er formand for Assens Fjernvarme.

- Sønderborg og Als får ikke strømmen fra en eventuel havmøllepark. De får den fra nettet, og der kan den komme fra atomkraftværker i Frankrig og andre steder. Hele energimålsætningen er at købe aflad, og det kan lige så vel foregå ved at lægge havmøllerne ud på havet, siger han.

- Jeg ser på ingen måde Helnæs som udkantsDanmark. Naturen og landskabet her er vores krop og sjæl og vores stolthed, siger Anja Grønlykke, der driver virksomhed i Assens og bor på Helnæs.

Kystboerne mener, det forskellige syn på vindparken kan skyldes, Helnæs og Vestfyn bugter sig rundt om bæltet, mens Als ligger med ryggen til.

- Sønderborg har et dårligt ry. Naturklagenævnet tilbageviste planer om en marina på Nordals. Vi er imponeret over den energi, Sønderborg lægger for dagen, men ikke over den manglende lydhørhed. Havmølleparken er et prestigeprojekt, som vil ramme os på vores selvforståelse, siger Jens Zimmer Rasmussen, der ejer et af øens mest fotograferede bindingsværkshuse.

- En havmøllepark vil være en skamplet for hele området. Jeg er imod projektet. Der er mange andre måder at sikre grøn energi på. Det er måske nok fint for Danfoss, men man må også tænke på omgivelserne, og at man ødelægger mere, end man gavner, siger teglværksejer Jørgen Strøjer.