Svendborg: Til salg, står der på den tidligere retsbygning i Svendborg.

Men det skilt kan Nybolig Erhverv nu godt pille ned, for den 3500 kvadratmeter store bygning med den markante placering i Tinghusgade er nemlig solgt.

Og mens den tidligere har været først rådhus og siden retsbygning, så byder fremtiden på noget helt andet.

- Vi er et par, der laver meget med ildsjæle, som prøver at sætte fokus på møbler, design og fødevarer. Derfor har vi købt den og skabt en forening, der skal understøtte noget kreativt på Sydfyn. Så bygningen skal bruges til kontorer, siger Thomas Wiberg, da vi fanger ham for en kort bemærkning lørdag.

Thomas Wibergs selskab, Wiberg ApS, overtager bygningen 1. maj, og han bor i Birkerød på Nordsjælland sammen med sin hustru, Lene Junker Wiberg, som oprindeligt er fra Thurø.

- Så vi har et hjerte på Sydfyn og for gamle bygninger, og derfor synes vi, det kan være skægt at starte noget der i stedet for et andet sted, siger Thomas Wiberg.