Et år efter angrebet på Drottninggatan i Stockholm, som kostede fem mennesker livet og sårede 10 andre alvorligt, mindes Sverige lørdag ofrene.

Det var den 40-årige usbeker Rakhmat Akilov, som den 7. april 2017 kaprede en lastbil og i høj fart kørte den ned gennem gågaden for at dræbe og såre.

Mens fodgængere sprang for livet, forsøgte chaufføren ifølge vidner bevidst at ramme børn, da han siksakkede ned ad det tætpakkede forretningsstrøg.

Ved lørdagens mindehøjtideligheder og ceremonier vil overlevende, pårørende, politi og involverede fra sundhedssektoren være i centrum sammen med politikere, artister og medlemmer af den svenske kongefamilie.

For mange bliver dagen præget af sorg. Men den er også en påmindelse om, hvordan det svenske samfund svarede med fællesskab og sammenhold på en handling, der havde til formål at skabe splittelse og rædsel, rapporterer nyhedsbureauet TT.

Markeringen blev indledt med en mindegudstjeneste i Adolf Fredriks kirke i Stockholm klokken 12, som blev transmitteret direkte i radio og tv.

Et af ofrene for terrorangrebet var den elleve år gamle Ebba Åkerlund, som der bliver holdt en separat mindekoncert for i Kulturhuset Stadsteatern sent på eftermiddagen.

Lastbilen endte i en butiksfacade og politiet fandt en hjemmelavet sprængladning i bilen, som det ikke var lykkedes gerningsmanden at detonere.

Akilov blev pågrebet seks timer senere. Han har erkendt at have begået et terrorangreb. Inden angrebet svor Akilov troskab til Islamisk Stat.

Islamisk Stat har imidlertid ikke taget skylden for angrebet, og det virker som om han handlede på egen hånd.

Det kan været et medvirkende motiv for den 40-årige bygningsarbejder, at han fik afslag på sin ansøgning om asyl i Sverige. Han stod foran udvisning fra landet.

Under retssagen, som blev indledt 13. februar, gav Akilov udtryk for skuffelse over, at IS ikke havde udsendt en erklæring eller en video om angrebet, som han havde håbet.

Der venes at blive afsagt dom i sagen i midten af maj.