Nyborg: Det er hårdt at grine. Faktisk svarer ti minutters grin og latter til en halv times motion. Derfor måtte deltagerne i det store latterkursus på Torvet i Nyborg lørdag formiddag også gennem en grundig opvarmning, før de for alvor kunne slå latteren løs.

Latterkurset var en del af lørdagens aktivitets- og sundhedsdag, Gang i Gaden, som er skabt i et samarbejde mellem Nyborg Kommune, Fyens Stiftstidende, Nyborg Biblioteker og Østfyns Museer.

Forinden havde Jan Reimer Christiansen (V) leveret den officielle tale i sin egenskab af formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Nyborg Kommune. Eller sundhedsminister, som latterinstruktør Ejvind Jacobsen blev ved med at omtale ham. Til stor morskab for de fremmødte.