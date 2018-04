KOØJET

To skibe med sydfynsk baggrund fyldte op i flydedokkerne hos Petersen & Sørensen Motorværksted i Svendborg tidligere på ugen.

I den store, blå dok ligger Danske Færgers m/f Frigg Sydfyen, der sejler som andenfærge på Bøjden-Fynshav. Frigg Sydfyen er sammen med søsterskibet Odin Sydfyen bygget på Svendborg Skibsværft til Sydfyenske Dampskibsselskab i 1984. Friggs aktuelle besøg på værftet omfatter et rutinemæssigt eftersyn, oplyser værftets sales manager Poul Sækmose.

I Petersen & Sørensens anden dok, der stadig bærer påmalingen Marstal Værft A/S, var m/s Birthe Bres under uddokning, da Koøjet besøgte værftet i torsdags. Birthe Bres er netop sammen med sine to søsterskibe afhændet af det Svendborg-baserede Rederiet Nielsen & Bresling A/S. Birthe Bres dokkede for såkaldt salgseftersyn.

De tre skibe var indtil salget hjemmehørende i Faaborg. Nu er Faaborg-navnet malet over til fordel for "St. Johns" - hovedstaden i den caribiske østat Antigua Og Barbuda. De tre godt ti år gamle, hollandsk-byggede fragtskibe er i følge skibsregisteret solgt til Bremer Lloyd Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co i Bremen, Tyskland.

På Petersen & Sørensens dokplan for de kommende uger står endnu et par Øhavs-færger. Ærøfærgernes m/f Marstal fra ruten Svendborg-Ærøskøbing dokker ind i morgen og bliver på det tørre i Svendborg i en halv snes dage.

Sidst på måneden dokker m/f Strynø fra Rudkøbing ind hos Petersen & Sørensen og bliver der i en halv snes dage.

På forårets dokliste - samtidig med Strynø-færgen - står også m/f Agersø III fra ruten til Stigsnæs på Sjælland. Desuden kommer det norske fragtskib Rignator forbi en af flydedokkerne i Svendborg.

For nylig inddokkede i øvrigt det norsk-ejede m/s Visnes identisk med m/s Medallion bygget i Svendborg i 1981 til Mortensen & Lange. - Skipper blev noget overrasket, da vi kunne vise ham en helmodel af hans skib, fortæller Poul Sækmose.