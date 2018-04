Fakta Namik Catkafa



Født i 1977 i Konja, Tyrkiet.



Kom til Danmark som to-årig med sin mor. Hans far kom nogle år forinden til Danmark som gæstearbejder.



Opvokset i Høje Taastrup, hvor han har været aktiv som frivillig i diverse kultur- og sportsforeninger.



Begyndte i Ikea Taastrup i oktober 1997 som deltidsansat, mens han gjorde sin HHX færdig.



Har været leder eller arbejdet i alle Ikea Taastrups afdelinger.



Kom i 2012 til Ikea Gentofte for at blive HR-chef her



I 2014 blev Namik Catkafa stedfortrædende varehuschef samme sted.



I 2016 varehuschef for Ikea Odense



Bor i Malmø med sin tyrkiskfødte kone og deres to sønner på 10 og 13.



Elsker fodbold og hygge med familien.

Fakta Der er cirka 400 ansatte i Ikea i Odense, der er et møbelvarehus med 35.000 kvadratmeter.



De fem danske Ikea varehuse havde tilsammen 10,8 mio. besøgende i sidste forretningsår, der går fra 1. september 2016 til 31. august 2017.I samme periode var der 34,4 mio. besøgende på IKEA.dk.Omsætningen samme år var 4,16 mia. kroner på landsplan, og IKEA Odense oplevede en vækst på 9 mio. kroner.Der kommer cirka to millioner kunder om året i Ikea Odense.