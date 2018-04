For tredje år i træk er det lykkes Racedays.dk at arrangere et lovligt gaderæs på en lukket strækning af Stat-Ene-Vej i Tietgenbyen i det sydøstlige Odense.

Folk med pasion for hurtige biler, der kører lidt hurtigere end politiet ellers tillader, kan fire gang i løbet af foråret og sommeren får deres lyst styret på Stat-Ene-Vej, den såkaldte Odense Raceway.

Odense Kommune og Fyns Politikreds har for tredje år i træk givet tilladelse til fire arrangementer, hvor fartglade folk med benzin i blodet kan køre ræs i biler og på motorcykler, uden de skal bekymre sig om hverken fartbøder eller om at være til fare for omgivelserne.

Det første arrangement i 2018 bliver den 28. april, hvor der blandt afholdes en DM i Streetrace-runde, hvor over 30 deltagere fra hele landet dyster. De øvrige arrangementer vil foregå samme sted den 16. juni, den 11. august og den 15. september.

Første gang, der blev arrangeret streetrace i Odense var i 2015, og her mødte hundredevis af mennesker op for at se biler og motorcyklerne ræse ned af den 201 meter lange bane i Fraugde. Faktisk var succesen så stor, at man til sidst måtte afvise gæster ved indgangen. Det viste sig også - måske overraskende for nogle, at publikum ikke kun var unge fartglade mænd, men også masser af familier kiggede forbi.

Arrangørerne måtte den gang også afvise biler, der gerne ville ind og prøve kræfter med banen.

Arrangementerne holdes alle om lørdagen i tidsrummet fra klokken 20 til 24. Den 11. august er tidspunktet dog udvidet fra klokken 18 til 24. Det skyldes, at der samtidig i Odense Congress Centre afholdes Auto Show 2018, og det synes Racedays.dk er en oplagt mulighed for at kombinere gaderæsets afterparty med et besøg i OCC. Til afterpartyet kan folk med biler og motorcykler - med og uden plader - få lov til at prøve kræfter med banen.