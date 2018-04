Liberal Alliance skal være et debatskabende værdiparti, som skal have lov til at fejle for at opnå resultater.

Og der kommer flere fejl fra regeringspartiet i fremtiden.

Det siger politisk leder og udenrigsminister Anders Samuelsen i sin tale ved Liberal Alliances landsmøde lørdag i København. Her markerer partiet sine første ti år som parti.

- Det så ikke kønt ud. Det var mit ansvar. Vi deler sejrene, men ansvaret for sådan et forløb er mit.

- Der skal ikke herske tvivl om, at den endelig beslutning for sådan et forløb påhviler mig. Det skal jeg gerne igen undskylde for, at det kom til at se sådan ud.

- Det beklager jeg, siger Samuelsen om det tumultariske forløb omkring skattelettelser og finanslov i december.

- Jeg kan love jer, at så længe jeg er leder af Liberal Alliance, så laver jeg flere fejl. Ingen andre partier har som vi gået fra ingenting til at være et regeringsparti på ti år.

- Så kommer man til at lave fejl. Men vi kommer til at lave resultater. Sådan er det med LA, siger Samuelsen.

I december var LA i vælten og skabte uro i blå blok. LA truede med ikke at stemme for finansloven, hvis ikke der forinden var aftalt historisk store skattelettelser.

LA opgav truslen, stemte for finansloven, og det endte med en lille skatteaftale.

- Det koster at tage ansvar. Man vinder ikke en boksekamp ved at sidde uden for ringen og give gode råd.

- Man vinder kun, hvis man kommer ind og deltager i kampen. Man vinder ikke uden at modtage nogen på lampen. Det afgørende er ikke, hvordan man falder, men hvordan man rejser sig igen, siger Samuelsen.

Han slår fast, at der er brug for LA i dansk politik.

- Vi vidste, at det liberale Danmark lå derude, og vi vidste, at der var brug for en liberal stemme. Danmark havde, og Danmark har brug for Liberal Alliance.

- Og derfor er vi her, siger Samuelsen.