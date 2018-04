Allerede inden de første testplanter af medicinsk cannabis er sat i jorden, har det Odense-baserede selskab Spectrum Cannabis kig mod udlandet. Og her er lande i Øst- og Sydeuropa inde i billedet. Det fortæller virksomhedens administrerende direktør Lars Thomassen.

- Det er planen at etablere fabrikker i Europa med en anden omkostningsstruktur, og her har vi i første omgang kig på Grækenland og Polen, siger direktøren, der i årets første måneder har haft en del rejseaktivitet.

“ - På Fyn har vi både SDU, OUH og hele gartnerierhvervet. Her er der stor erfaring i at lave planter med et højt udbytte og ikke mindst forædling. Det har man arbejdet med i generationer, og den kombination finder man ikke andre steder. Lars Thomassen, administrerende direktør, Spektrum Cannabis

Siden begyndelsen af november har det været tilladt at importere medicinsk cannabis i Polen, og producenterne forventer, at det kun er et spørgsmål om tid, inden flere lande følger efter.

- I Tyskland har man også godkendt produktion at medicinsk cannabis. Men det er kun i mængder op til 200 kilo, og foreløbig er der udstedt kun udsted syv licenser, siger direktøren.

Til sammenligning forventer han at producere mere end 17 ton cannabis til næste år.

Planerne ændrer ikke på de investeringer, der er sat i gang herhjemme, hvor Spectrum Cannabis i første omgang forventer at investere 100 millioner kroner i produktionsfaciliteter. I begyndelsen af december 2017 overtog Spectrum Cannabis gartneriet Nældebakken lidt nord for Odense, og her er arbejdet i fuld gang.