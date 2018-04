Mens byggeriet er den mest synlige del af projektet, så er et af de mere tidskrævende elementer hele den medicinske del af produktionen. Og her kommer farmacuterne ind i billedet. For de skal fungere som bindeled mellem tomatavleren og myndighederne.

- Nu er vi heldigvis i den gode situation, at vi er vant til at bygge gartnerier og arbejde med de fleste af de her ting, siger Mads Pedersen, der ved siden af cannbis-produktionen også er indehaver og direktør i gartneriet Alfred Pedersen & Søn.

To farmaceuter, en biokemiker og en tekniker. De første fire medarbejdere er ansat i Aurora Nordic, og i løbet af sommeren kommer der 40 nye til. Selskabet, der er et joint venture mellem tomatavler Mads Pedersen i Bellinge og det børsnoterede canadiske selskab Aurora, er i fuld gang med at bygge om og sætte indmad i drivhusene. Så snart de er klar, skal de bruges til at producere cannabis til medicinsk brug.

- Den viden, som vi har brug for inden for det farmaceutiske område, samarbejder vi med Lægestyrelsen om. Og så har vi selvfølgelig en stor indsigt fra vores canadiske partner Aurora. Men man skal huske på, at det her også er nyt for myndighederne, der heller ikke er vant til at håndtere den her form for produktion. Det er også et ubeskrevet kapitel for dem, siger direktøren, der ved årsskiftet fik licens til at producere cannabis under den danske forsøgsordning.

Lægemiddelstyrelsen administrerer blandt andet lovgivningen om lægemidler, medicinsk udstyr og apotekter. Det betyder, at styrelsen både kontrollerer og godkender både lægmidler og lægemiddelvirksomheder på det danske marked. Med andre ord handler det om at finde den balance, som betyder, at Lægemiddelstyrelsen kan stå inde for produkterne.

- Og samtidig skal det fungere i vores produktion, siger Mads Pedersen og fortsætter:

- Når det handler om farma, så taler man typisk om piller og meget kliniske miljøer - her sætter man et klinisk miljø sammen med en gartneriproduktion, og det giver nogle snitflader, som skal håndteres. Samtidig er det en levende plante, som skal behandles, og derfor er der en masse ubekendte faktorer, som man skal tage stilling til.

Når anlægget står færdigt, forventer Mads Pedersen, at omkring 150 medarbejdere ansat i produktionen af cannabis. Det er nogenlunde samme antal, som i dag er beskæftiget med produktionen af tomater.