Kultur koster, og det kræver sponsorater. I denne uge var medlemmer af den internationale Hans Christian Andersen Litteraturpriskomité, Ellen Hillingsø og Claus Houden på besøg hos Le Klint.

De er begge historiefortællere. Skuespiller Ellen Hillingsø med sine monologer og præstationer på scenen og i film og Kim Wreckstrøm Jensen, direktør i virksomheden Le Klint, der i år kan fejre at have sat lys på danskernes hverdag i 75 år. I dag mødes de sammen med Claus Houden, der ligesom Ellen Hillingsø sidder i bestyrelsen for den internationale Hans Christian Andersen Litteraturpris, på virksomheden for at hilse på hinanden og snakke kultur forud for den næste prisuddeling i oktober. Her kommer den verdensberømte engelske romanforfatter Dame A.S. Byatt til Odense for at modtage den ærefulde pris, der uddeles for 6. gang. Et arrangement, som Kim Wreckstrøm Jensen og Le Klint ved to tidligere lejligheder har været sponsor for. Dét, søger litteraturpriskomitéen Hans Christian Andersen Litteraturpris uddeles næste gang til den engelske romanforfatter Dame A.S. Byatt 28. oktober 2018.Prisoverrækkelsen foregår i Rådhushallen i festlige rammer.



Prisen for prisuddelingen er på godt 800.000 kroner. Heraf er de 500.000 kroner selve prisen, som modtageren får.



Resten er udgifterne fordeler sig på især underholdning ved prisuddeling samt prisuddelingen og rejseomkostninger for prismodtagerne og vedkommendes familie.



Tidligere har forfatterne Haruki Murakami (2016), Sir Salman Rushdie (2014), Isabel Allende (2012), J.K. Rowling (2010) og Paulo Coelho (2007) modtaget prisen.



Målt på national og international mediedækning er prisuddelingen blandt de største kulturbegivenheder i Danmark: 120 avisudklip fra danske aviser og ugeblade i 2016, mens der var 220 klip i resten af verden.



- Vi støtter hele konceptet, som passer godt sammen med vores eget lille eventyr, der begynder med at folde noget papir, men som nu kan linkes til h.c. Andersens papirklip og japansk origami, siger Kim Wreckstrøm Jensen. Om der kommer kontrakt mellem de tre i dag - og hvor stor den bliver - vil ingen af dem sige noget om. - Det handler om timing i forhold til vores løbende marketingkalender, og det betyder, at vi det ene år kan skrue lidt op for blusset og det næste år skrue ned. Det afhænger af, hvad vi har på hjerte, og hvor stort et budget, vi har, siger Le Klint-direktøren.

Underspillet markedsføring

Da den storsælgende japanske forfatter Haruki Murakami i 2016 fik litteraturprisen overrakt i Odense, sad Kim Wreckstrøm Jensen blandt sponsorerne. - Vi støtter sædvanligvis ikke eliteidræt, vi støtter hellere breddeidrætten og de små klubber, så de unge spillere kan få en første træningstrøje med logo på og på den måde komme væk fra gaderne, hvis man kan sige det sådan. Det er det personlige engagement, som tænder os og så selvfølgelig kunst og kultur. Det her er ikke et suppe, steg og isarrangement, men et arrangement i respekt for æresgæsten, og derfor er det et naturligt sted for os at være med, siger Le Klint-direktøren. Kim Wreckstrøm Jensen mener ikke, der er tvivl om, at sponsoratet af den japanske forfatter havde effekt - også helt ovre i Japan. - I forvejen er Japan et af vore største eksportmarkeder, og selv om vi af respekt for Murakami ikke aktivt og kommercielt har brugt ham specifikt i vores kommunikation, og det dermed har været lidt underspillet, har det været supergodt. Ambassadøren lagde mærke til det, og den lokale presse har lagt mærke til det - også selv om vores navn stod diskret i programmet, siger han. Selv om samarbejdet har været givende, er virksomheden og litteraturprisens bestyrelse ikke forlovet med hinanden. Sponsoratet forhandles fra gang til gang, men Kim Wreckstrøm Jensen lægger ikke skjul på, at han er glad for lange relationer - både med forhandlere, samarbejdspartnere og sponsoraftaler. At blande sig i hvem, som i fremtiden skal modtage prisen, betragter han som no go. - Vi har ikke særlige ønskemarkeder i tankerne, når komitéen vælger sin næste prismodtager. At Japan med sin forståelse for papir faldt godt sammen med Le Klints kerneprodukt var bare ualmindeligt heldigt. Vi tænker, at her kommer nogle dybt kompetente kunstnere - forfattere - som nogle har peget på, og det har vi fuld respekt for. Jeg er ikke akademiker, jeg er bare en dreng fra fjeldet, der er kommet ned for at blive direktør for et lampefirma, siger han.

Den vigtige integritet

Ellen Hillingsø ved godt, hun har et ansigt, som de fleste gerne vil fotograferes med, og hun er klar til at bruge det. Men ikke for enhver pris. - Jeg sætter min integritet højt, og både litteraturprisen og Le Klint er jo stærke kvalitetsmærker, så det har jeg ingen problemer med. Kvalitet er mine pejlemærker, når jeg vælger i mit liv - når jeg siger ja til roller - skal der altid være en integritet og et niveau, siger hun: - Jeg kunne have repræsenteret en masse ting, som jeg ikke havde lyst til at repræsentere, for man skal jo ikke udvande sit produkt eller brand - og det er jo ligegyldigt, om det er lamper eller priser. - At jeg er med i litteraturprisen er naturligt - litteratur er min store interesse. Litteratur betyder meget for mig og min måde at tænke på - både som menneske og i mit arbejde. Jeg læser altid om de personer eller den tid, jeg arbejder med, og litteraturen er altid det sted, jeg søger hen. Vi har meget store forfatterskaber i Danmark, og H.C. Andersen er absolut et af de største forfatterskaber, vi har. Hans eventyrfortælling rækker globalt ud til alle egne og er repræsenteret i mange bøger, og derfor er jeg meget beæret over at få lov at sidde i bestyrelsen. Kan jeg være med til at brede hans navn ud, er jeg stolt af det.

Lys på scenen