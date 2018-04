Vibeke Rasmussen fra Særslev er ny formand for Danske Handicaporganisationer, der er paraply for 34 handicaporganisationer.

Nordfyn: Vibeke Rasmussen, Særslev er netop valgt som formand for den nordfynske afdeling af Danske Handicaporganisationer, ligesom hun også er formand for kommunens Handicapråd.

Danske Handicaporganisationer, DH er en sammenslutning af 34 handicaporganisationer, og DH's formål er at arbejde for et samfund, hvor mennesker med funktionsnedsættelse på lige fod med alle andre har ret til fuld deltagelse i samfundslivet.

Noget af det, den nye formand skal i gang med, er at rekruttere flere medlemmer til DH's bestyrelse, hvortil der er løbende optag.

- Det er så vigtigt, at vi får repræsentanter fra så mange grundorganisationer som muligt, fordi vi via Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i spørgsmål som har betydning for mennesker med funktionsnedsættelser, siger den nye formand i en pressemeddelelse.

I løbet af foråret/sommeren nedkommer DH med en pjece om sit arbejde, fortæller formanden.

- Tilgængelighed er også et tema, vi arbejder med. Det er vigtigt, at alle borgere har mulighed for at deltage på lige vilkår. Og her er det en forudsætning, at der er adgang til for eksempel bygninger og udearealer også for mennesker med funktionsnedsættelser, understreger Vibeke Rasmussen.