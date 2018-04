Offentligt ansattes vilkår er vores allesammens velfærd - giv dem et kram

De offentligt ansatte er vigtige tandhjul i vores samfund. De hjælper os, når vi er syge, og giver os både støtte og hjælp, når vi bliver gamle og ikke kan klare os selv. De er der for udsatte unge, og de er med til at give muligheder og selvstændighed til mennesker med handicap. De lapper hullerne i vores veje. De knokler for vores fællesskab. De er velfærdens helte. Men lige nu står de overfor en kommende og meget voldsom lockout fra arbejdsgivernes side - vedtaget af regeringen og et politisk flertal i Danske Regioner og KL - fordi de offentligt ansatte kræver lønstigninger på niveau med lønudviklingen på det private arbejdsmarked. De bliver smidt på porten, og store dele af vores samfund risikerer at gå i stå.

Det er ikke okay. De offentligt ansatte har udvist løntilbageholdenhed under krisen. Samtidig har de mistet tusindvis af kollegaer, og opgaverne er blevet større. De løber hurtigere og hurtigere. De fortjener ordentlige forhold. De har fortjent en fair løn.Den offentlige sektor bliver tit udstillet som en udgift. Men det er forkert. De offentligt ansatte giver os alle sammen tryghed i hverdagen, men de er også en hamrende vigtig investering. Uden en stærk offentlig sektor ville de private virksomheder ikke have veje at køre på, ikke have veluddannet arbejdskraft fra offentligt betalte uddannelser eller nogen til at passe børnene, mens medarbejderne arbejder. Der er en grund til, at Danmark år efter år bliver kåret som et af verdens bedste lande at drive virksomhed i, og det er blandt andet fordi vi har en stærk offentlig sektor. Det skal vi huske.

Jeg møder mange offentligt ansatte, der er sure - men også bange. De er sure over at blive fremstillet som grådige. Og de er bange for, at de vil blive tromlet som lærerne i 2013, hvor Thorning-regeringen efter en ugelang lockout greb ind ved lov og udelukkende tog hensyn til arbejdsgivernes krav. De er bange for, at det hele er planlagt på forhånd. Derfor håber jeg, at de øvrige partier i Folketinget vil love - som Enhedslisten - at hvis der kommer et indgreb, skal det ikke udelukkende tage arbejdsgiverens parti.I 2013 blev folkeskolelærerne kørt over i deres overenskomstforhandlinger. Siden er massevis af lærere forsvundet fra den danske folkeskole, og det sætter sine spor. Samtidig mangler vi SOSU-assistenter til at arbejde på vores plejehjem og i hjemmeplejen, og mere og mere sundhedspersonale forsvinder over i den private sektor.

Jeg er ikke i tvivl om, at de tusindvis af offentligt ansatte, der går på arbejde hver dag, i høj grad gør det, fordi de brænder for vores fællesskab. Men arbejdet bærer ikke lønnen i sig selv, og hvis vi ikke giver dem ordentlige forhold, kommer det til at kunne mærkes. Ikke nok med, at kvaliteten bliver ringere med færre hænder, så vil flere også kaste håndklædet i ringen og forsøge at finde andet arbejde. Kort sagt: de offentligt ansattes lønkamp handler om os alle. Selvfølgelig skal parterne forhandle, men vi andre har også en aktie i diskussionerne. Så giv din pædagog et ekstra kram. Giv en high five til specialarbejderne, der gør rent i gaderne. Send et skulderklap afsted. Og hvis du er offentligt ansat, så vær klar over, at vi er mange, der er med jer.