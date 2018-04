Paparazzi-metoder på landevejene skal bremses

Trafikalt: En af mine bekendte døde for nyligt under en køretur på sin motorcykel. Nej, han var en ikke en af de "uansvarlige" motorcyklister, som kører for stærkt eller bliver overset af sine medtrafikanter. Han fik ganske enkelt et ildebefindende på turen og kolliderede med et træ. En tragisk, men sådan set naturlig, hændelse. Det sker hvert år i trafikken. Tilbage sidder enken til den afdøde med savnet og tabet. Men desværre også med en anden, noget mere ubehagelig oplevelse.

Kun omkring en halv time efter ulykken har forbipasserende allerede filmet og taget billeder af ulykkesstedet og lagt både billeder og optagelser på nettet. Enken får ualmindeligt travlt med at ringe børn og bekendte op, så de hører om den frygtelige begivenhed fra hende og ikke selv finder det på eksempelvis de sociale medier på nettet, hvor det tydeligt fremgår, hvilken motorcykel, der er tale om.

Man kan vist roligt sige, at det er en underlig lyst at filme og tage billeder af ulykker for efterfølgende at lægge billeder på nettet. Det er ikke alene uetisk, det er også makabert og bizart. Men ytringsfriheden har som bekendt meget vide grænser, og man skulle synes, at afsenderen af sådanne film og billeder har stemplet sig selv som et underligt menneske. Ikke desto mindre er det af hensyn til de pårørende til ulykkesofre påkrævet med en opstramning af lovgivningen.

For det første skal det naturligvis have konsekvenser, hvis nysgerrige personer hindrer redningsmandskab og politi i at udføre deres arbejde. Men der skal også være regler for, hvor hurtigt billeder og optagelser fra et ulykkessted må offentliggøres på nettet af hensyn til de pårørende. For eksempel kunne seks timer være en passende tidsgrænse. Myndighederne skal nemlig have arbejdsro og have tid til at kontakte de pårørende, som ikke skal orienteres via billederne på nettet.

Jeg har talt med vores retsordfører Peter Kofod Poulsen om den konkrete sag, og vi er nået frem til, at en bøde på f.eks. 2500 kroner vil være passende for en overtrædelse af tidsfristen for at offentliggøre billeder fra et ulykkessted. I øvrigt skal vi også se på reglerne for sløring af identitet. Når man ser dokumentarprogrammer om trafikuheld fra Tyskland og Sverige, er eksempelvis nummerplader og ansigter altid slørede, således at personer ikke kan genkendes. Denne diskretion bør vi også sikre her i landet.

Og naturligvis skal sanktionerne være endnu hårdere, hvis usmageligt nysgerrige og anmassende personer på nogen måde stiller sig hindrende i vejen for det livsvigtige redningsarbejde. Disse personer skal rammes med lovens fulde kraft. De fleste danskere kan udmærket se, at det er nødvendigt med en opstramningen. Ingen af os har lyst til at erfare om et nært menneskes tragiske død via billeder og film på de sociale medier. Det er et groft brud på al anstændighed og en hån mod de efterladte.