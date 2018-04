Nogle kommuner behandler borgere for emsigt - det skal stoppe

Vi skal behandle syge, sårbare og udsatte mennesker bedre, når de søger om fleksjob eller førtidspension. Nu er der endelig langt om længe flertal for at forbedre loven, og i første uge efter påske blev forslaget behandlet i Folketinget. Fremover skal mennesker kun i ressourceforløb og arbejdsprøvninger, hvis arbejdsevnen rent faktisk kan udvikles. Det lyder jo egentlig ret banalt og indlysende, og det er ufatteligt, at nogle kommuner har valgt at behandle sige egne borgere på en meningsløs, emsig og uværdig måde.

Forligskredsen bag loven har gennem de sidste par år, på flere forskellige måder, forgæves forsøgt at få alle kommuner til at følge intentionerne bag loven. Nu tvinges kommunerne til fremover at behandle syge på en mere human og respektfuld måde. Det er godt nok heller ikke for meget forlangt, for er du svagt stillet, skal du stå stærkere.

SF har konstant arbejdet for en hurtigere og mere gennemgribende ændring af loven. Den justering, som vi gennemfører nu, trækker klart i den rigtige retning. Det har været en langsommelig affære, og er ikke så gennemgribende som SF kunne ønske sig, men det er så langt som det kunne lade sig gøre. Er det så godt nok? Nej, SF ville reagere meget hurtigere, og vi ville gå meget længere. Står det til SF, skal vi fortsætte med flere forbedringer. Nye forhandlinger er lige startet, og vi presser hårdt på for at give borgerne flere rettigheder.

Vi kom desværre ikke igennem med de store gennemgribende ændringer denne gang, men nu smøger vi ærmerne op. For SF bliver overskriften også i næste runde, at styrke borgerne overfor systemet. Ved forhandlingsbordet er vi tillidsrepræsentant for borgere, der er er i klemme. De syge skal have flere håndfaste rettigheder, så de står stærkere overfor kommunerne. I stedet for at sætte snubletråde ud, skal vi række en hjælpende hånd. Førtidspension eller fleksjob kan være redningskransen til et bedre liv, og alle har krav på at blive behandlet med omsorg og værdighed.

Adgang til førtidspension og fleksjob skal selvfølgelig ikke være et tag-selv-bord, men i dag går mange kommuner alt for langt i deres nidkære jagt på borgernes sidste teoretiske "restarbejdsevne". Den syge borger skal i stedet modtages af hjælpende hænder, der nænsomt afklarer hvordan man kommer videre. Den ene arbejdsprøvning efter den anden, nogle gange kun i halve timer og med en seng ved siden af, løbende skift af sagsbehandler, evig mistænkeliggørelse, lægeerklæringer der ignoreres og konstant trækken sagen i langdrag er mange steder virkelighedens kommunale pinebænk. Det skal stoppes!

Jeg er personligt engageret i flere sager, og deltager bl.a. som bisidder for borgere, der har oplevet at blive taget til fange af det offentlige. Der er stor forskel på kommunernes opførsel, men ofte ser jeg lige ind i et rædselskabinet. Papirer forsvinder, møder udskydes eller aflyses, spørgsmål og klager besvares ikke og så videre, og så videre. Det er nedværdigende, at blive reduceret til et nummer i køen, til en sag, der skal udfylde nye skemaer, til nye samtaler, til nye arbejdsprøvninger. Det kræver et godt helbred, at være syg. Med den nye justering af loven tager Folketinget et vigtigt skridt. Der er dog lang vej at gå endnu, før de svagest stillede har fået et tilstrækkelig stærkt fundament. SF er på de syge borgeres side på vej mod flere rettigheder.