Middelfart: Forårssolen kikkede for alvor med og kastede et lunt skær over Specialisternes fredag i Middelfart. Det skabte liv og store smil hos både gæsterne og serveringspersonalet ved de udendørs caféborde, som var stillet frem hos blandt andet Guldkronen på Torvet og Café Mauritz på Nytorv.

Foran det hvide telt mellem Nielsens og Wagner i gågaden var der også trængsel. Det skyldtes de to eksperter, Peter Jespersen og Lars Fuglsang-Madsen fra firmaet Laurits.com, som tilbød at vurdere folks gamle, og mere eller mindre værdifulde, ting og sager.

Middelfarteren Torben Møller havde en hel papkasse med under armen. Den indeholdt blandt andet en kinesisk vase, han for 15 år siden havde købt i USA.

- Jeg tror nu ikke, den er guld værd, men det er da meget skægt at høre, hvad den kan sælges for. For jeg skal have ryddet op derhjemme og tyndet lidt ud i sagerne, efter jeg er flyttet i et mindre hus, lød det fra den ældre mand bagerst i køen.

Eksperterne kunne lidt senere konstatere, at vasen, efter deres bedste vurdering, ville kunne indbringe Torben Møller 300-400 kroner, hvis han valgte at sætte den til salg.

Dagens største allerstørste hit stod brandstationen i Middelfart for på Torvet med deres to brandbiler og liften, som sendte børnene 30 meter i vejret. Der var kø til liften lige fra de første børn og forældre klokken 16 blev sendt lidt nærmere solen til det var slut midt på aftenen.