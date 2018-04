American Airlines har afbestilt 22 passagerfly fra den europæiske flyproducent Airbus for i stedet at købe 47 fly fra det amerikanske Boeing.

Kontrakten om køb af A330-fly fra Airbus blev indgået i 2013 af det amerikanske selskab US Airways, som senere blev opkøbt af America Airlines.

- Som et led i strategien med at forenkle vor flyflåde, er American i dag nået til enighed med Airbus om at ophæve kontrakten om køb af 22 fly af typen A350, hedder det i erklæring fra det amerikanske flyselskab, som nu køber 47 Boeing Dreamliners.

Værdien af den opsagte kontrakt er endnu ikke blevet offentliggjort.

Ordren til den amerikanske flyproducent er afgivet, kort efter at præsident Donald Trump har gennemført protektionistiske tiltag for at beskytte amerikanske virksomheder.

- Vi er ekstremt beærede over, at American Airlines har forpligtet dets engagement i Dreamliner-flyene, siger Kevin McAllister fra Boeings ledelse.

Ifølge Boeing har selskabet registreret over 1350 ordrer på Deamlinere.

Airbus oplyste fredag, at flyselskabet i årets tre første måneder leverede 121 passagerfly. Ved udgangen af marts havde Airbus ordrer på køb af i alt 7189.