FODBOLD: Hvis OB vinder i dag som favorit i Lyngby, kan fynboerne lukke alle spekulationer om nedrykning, hvis Randers samtidig ikke kan vinde søndag i Haderslev mod Sønderjyske.

OB er blandt de mange klubber, der forgæves har kæmpet om at komme i top seks, men har i modsætning til Hobro været så heldig efterfølgende at havne i en kvalifikationspulje, hvor Randers og Lyngby er langt bagefter og må belave sig på at skulle playoff-kampe mod nummer tre og fire i pulje 1, hvor Hobro, AGF og Silkeborg formentlig skal slås for at undgå at gøre FC Helsingør selskab i playoff-spillet.

Sport Fyn twitter her fra Lyngby fra kl. 15.45, hvor der kick off kl. 16.00.