Sidste etape af storstilet projekt i Møllerne ventes afsluttet til foråret. Men det har været nødvendigt at justere tidsplanen undervejs, og samtidig er regningen vokset med knap syv millioner kroner. Blandt beboere i afdeling 11 går der rygter om, at det skyldes forurenet jord. Men det er ikke sandt, forsikrer boligforeningens forretningsfører.

- Som beboer i området vil jeg gerne vide, om der er fundet forurenet jord, og i givet fald hvor alvorligt det er. Som jeg forstår det, har man kun fjernet jord under husene, men hvad med vores haver? Kan vi for eksempel dyrke grøntsager og spise dem uden at skulle være bekymrede. Når man spørger ind til det, for man intet svar, og der findes ingen, eller kun ganske få, referater fra tidligere afdelingsmøder. Det virker lusket, bemærker han.

Det er blandt andet sket på et afdelingsmøde den 26. februar i år, men selv føler han ikke, at han har fået et klart svar. Efterfølgende har han derfor rettet henvendelse til både kommunen og Region Syddanmark.

Hun kan samtidig bekræfte, at de samlede byggeomkostninger for renoveringen af afdeling 11 er vokset fra 65 millioner kroner til knap 72 millioner kroner.

Møllerne Møllerne består af Møllerparken, Møllervangen og Møllervej i Nyborg, der fungerer som tre adskilte afdelinger under boligforeningen AB Holmegaarden med hver sin økonomi. Området har fået en tiltrængt renovering, og afslutningen af tredje etape på Møllervej markerer samtidig afslutningen på hele det store projekt til lidt over 200 millioner kroner.

Beboerne i afdeling 11 har dog ingen grund til at være bekymrede, forsikrer forretningsføreren. Selv mener hun, at boligforeningen har gjort, hvad man kunne for at holde dem orienteret om projektet.

- Allerede tilbage i december 2016 sendte vi en skrivelse ud til lejerne om forsinkelsen og budgetoverskridelsen på de 6,8 millioner kroner, som finansieres af AB Holmegaardens dispensationsfond med støtte fra Landsbyggefonden. Det betyder, at det ikke medfører yderligere stigninger i huslejen, fortæller hun.

I forvejen har renoveringen medført en huslejestigning for beboerne på 2000 kroner om måneden. Forklaringen på forsinkelsen og fordyrelsen er ikke forurening, men derimod forekomsten af muldjord.

- Man kan ikke bygge og renovere oven på muldjord. Derfor har vi udskiftet den med en sandpude. Derudover har der været drøftelser med kommunen om, at der fra gammel tid har været ansøgt om oliefyr. I de boliger har man taget de fornødne forholdsregler fra rådgiver side og fjernet jorden. Det er ikke det samme som at bo på forurenet jord. Man har alene fjernet jorden for at være helt sikker, siger Jette Egebjerg, der ikke har været bekendt med bekymringen hos visse beboere i området.

- Men hvis der går en bekymring på forureningen, sender jeg gerne en ny skrivelse ud, hvor vi orienterer om, hvad der er op og ned, tilføjer forretningsføreren.

Meldingen bliver mødt med tilfredshed hos Jørn Knudsen. Og så alligevel.

- Hvis det alene handler om, at jorden var for blød, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bare sige tingene, som de er, når man spørger ind til det, siger kritikeren, der også har efterlyst svar på, hvad foreningen vil stille op med fejl og mangler i de færdigrenoverede lejligheder.