Svendborg Søfartsskole udvider sit tilbud til HF Søfart-elever med sejladser på tremastskonnerten Fylla. Søsiden sejlede med på en tåget og regnfyldt premiereetape fra Svendborg til Faaborg.

Kursen mod en HF-hue med anker-emblem og bånd af signalflag går bl. a. gennem en sejlads fra Svendborg til Faaborg en regnfyldt og tåget aprildag. Trods vejrgudernes nedadhængende mundvige påmønstrede godt en snes elever fra HF Søfart i Svendborg denne morgen med smil og forventning. Efter lidt forvirring omkring et par syvsovere og en manglende køjesæk er et lille arbejdshold af elever klar til at løse dagens første maritime udfordring: Fyllas landgang skal pakkes sammen og stuves med om bord. Det ene af skonnertens tre besætningsmedlemmer, matros Niels Walther Borch, Odense, instruerer. HF Søfart i Svendborg og Marstal Uddannelsen HF Søfart er tre-årig og tilbydes tre steder i Danmark: Svendborg Søfartsskole, MarstaL Navigationsskole og på Martec i Frederikshavn.På de to uddannelsessteder ved Øhavet samarbejdes med VUC Fyn, der står for undervisningen i de ikke-maritime fag med vægt på bl. a. dansk, engelsk, matematik og fysik. I Svendborg foregår denne del af undervisningen hos VUC Fyn på Viebæltet. I Marstal foregår undervisningen i en særskilt bygning opført til HF Søfart i 2006 - lige ved siden af navigationsskolen.



HF Søfart veksler mellem teori og praksis og giver både en hel HF-eksamen, første modul af skibsofficersuddannelsen samt en uddannelse som skibsassistent.



HF Søfart giver de samme adgangsmuligheder som andre gymnasiale uddannelser og giver også adgang til uddannelserne som skibsofficer.



HF Søfart giver også mulighed for at tage direkte ud at sejle i job som ubefaren skibsassistent ligesom fx uddannelserne fra skoleskibene Danmark og Georg Stage gør.



Den maritime del af uddannelsen HF Søfart giver et grundlæggende kendskab til et skib som arbejdsplads. Elever undervises teoretisk og praktisk i bl. a. sømandskab, motorlære, navigation og skibsteknik. Uddannelsen omfatter også et kursus som røgdykker.



Optagelseskrav til HF Søfart er normalt en tilfredstillende gennemført en 9. klasse-eksamen. Ansøgende elever skal desuden gennemgå en maritim lægeundersøgelse, som skal dokumentere, at eleven er "egnet til skibstjeneste" og "skikket til udkig". sosn Før afgang fra Frederiksøen giver skipper David Thomas, Øster Bregninge, Ærø og styrmand Mark Ambech, Marstal lektioner i sikkerhed og adfærd om bord: - Når vi ringer med skibsklokken, er der mønstring her på dækket, lyder det efterfulgt af venlige formaninger om, at spisning og rygning foregår på dækket samt, at et toilet på et sejlskib ikke er en affaldsspand.

Første praktik til søs

For de fleste af de unge om bord er en aktiv medvirken på et professionelt skib en ny verden stærkt forskelligt fra dagligdagen på skolen eller i fritiden. På denne uges tre dage lange tur i Det Sydfynske Øhav er formålet at give anden semester-eleverne et bredt indblik i praksis og sikkerhed om bord på et traditionelt sejlskib. Foruden håndtering af fx tovværk, sejl, fendere, redningsvest og ildslukker fokuserer sejladsen også på maritime værdier som samarbejde, ansvar og hjælpsomhed. - Ingen stikker hænderne i lommen, før alle er færdige. Ser du et stykke ukvejlet tov på dækket, klarer du det til og hænger det ordentligt op. Ti centimeter over dækket, forklarer Mark Ambech i et både venligt og myndigt tonefald.

- Godt med liv i traditioner

Svendborg Søfartsskoles repræsentant på sejladsen er skibsfører og instruktør Jørgen Ritz, Svendborg: - Jeg skal bl. a. give noget praksisnær undervisning i navigation. Når vi sidder i skolens lokaler, kan det være svært at relatere begreberne til det virkelige liv. Det får vi så gjort på sådan en sejltur, siger Jørgen Ritz, der også værdsætter, at de unge kommer omkring de gode, gamle danske traditioner i et sejlskib. Selv tog han tørnen som Kogtved-elev om bord i Svendborg-skonnerten Lilla Dan.

- En ret fed tur

Efter nogle få timer til søs Svendborg-Faaborg slår elev Helle Jensen fra Kalundborg fast, at det er "en ret fed tur": - Jeg har altid drømt om det her. Mit mål er at blive kaptajn, siger hun i en lille pause mellem udfordringer som at hive i pikfald, udpege fokkemasten, sætte jageren eller løsne en bomdirk. Kristian Poulsen, Haderslev kommer fra en familie med lystbåd. Han har altid sejlet. Målet er også at blive kaptajn: - HF Søfart er en god blanding af det praktiske og af bøger. Det værdsætter jeg. Pernille Lilleskov, Faxe stemmer i med et "megafedt": - Jeg elsker at sejle og at være her. Der er så mange ting, man kan lave. Jeg vil gerne være styrmand. Jeg håber, at kunne fortsætte uddannelsen på Ærø eller i Svendborg. Cathrine Engler kommer også fra Sjælland for at tage HF Søfart i Svendborg: - Jeg har prøvet forskelligt og ville gerne prøve noget anderledes, og jeg kender nogen, der går på Simac. Så derfor blev det det her. Hvad det videre skal føre til, har jeg ikke på plads endnu. Frederik Oksholm, Holte valgte HF Søfart fordi den til forskel fra gymnasiet veksler mellem det praktiske og det teoretiske: - Jeg er indtil nu positivt overrasket. På sigt kunne jeg godt tænke mig at uddanne mig til noget på broen, siger han. Michella Rønhave, Svendborg: - Jeg har altid godt kunne lide at sejle og jeg vil gerne videre i systemet - fx på Simac. Her vil jeg gerne uddanne mig til maskinmester, så jeg kan komme ud og sejle på nogle store tankskibe. Jonathan Larsen fra Nyborg kalder HF Søfart for et oplagt valg for ham: - Jeg har selv sejlet meget, og det har hele min familie også gjort. Min store drøm er at blive lods. Nu må vi se, hvad der sker. Det er i hvert fald spændende og lærerigt her om bord - og meget pædagogisk.

Sejl til pynt og øvelse

Fyllas hvide klude kommer op efter en god times motorsejlads vest ud af Svendborgsund. Hjulpet på vej af dæksnær pædagogik fra styrmand og matros får hele HF Søfart-holdet sat forsejl, fok, storsejl og mesan. Det er sejlsætning til pynt og øvelse. Trækkraften er nul. Den meteorologiske menu står tæt på vindstille. Hovedretten er ærtesuppe - tågen er tæt. På vej ind i Faaborg Fjord passeres Bjørnø om styrbord. Afstanden er, så vi næsten kan spytte derind, men meget mere end strandbred og en kabelbåke, kan vi ikke se. Som en ekstra sikkerhed i tågen agerer Jørgen Ritz udkik i stævnen. Med fagter og råb signalerer han de observerede bøjer til skipper David Thomas ved rattet agterude. Ned med sejlene, og søfarts-eleverne bliver mindet om endnu et nyt ord fra dagens samling. Sejsing. Det er de løse tovstumper, der holder et sammenrullet sejl tæt mod bommen. Når sejsingerne ikke er i brug, har de som alt andet på skibet en fast plads, repeterer Mark Ambech og får også lige lært de unge, at knobet til ophæng af sejsinger har et sjovt navn: Et lærkehoved.

- Undgå skamfiling