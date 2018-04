Den amerikanske golflegendes chance for vinde sin 15. majortitel ser tynd ud efter runde i tre slag over par.

Tiger Woods er trods en runde i tre slag over par klar til weekendens finalerunder i årets første golfmajor, US Masters.

Men den 42-årige amerikaners chance for at vinde sin første majortitel siden 2008 er minimal. Blandt hans 14 majortitler er fire i US Masters.

Woods er på en delt 40.-plads i fire slag over par og dermed 13 slag efter Patrick Reed fra USA, som fører turneringen i ni slag under par efter de første to runder.

Marc Leishman fra Australien er på andenpladsen i syv slag under par.

Reed brugte 66 slag på fredagens runde og præsterede blandt andet at lave birdies på samtlige fire par-fem-huller.

På de første ni huller lavede han birdies på både de første tre samt de sidste tre. På de afsluttende ni huller blev det til yderligere tre birdies. Runden bød også på tre bogeys og dermed totalt seks slag under par.

Svenskeren Henrik Stenson er på tredjepladsen i fem slag under par, mens Rory McIlroy fra Nordirland er et slag dårligere på en fjerdeplads, som han deler med Jordan Spieth, der førte turneringen efter første runde.