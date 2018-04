USA's regering kan godt droppe illusionen om, at sanktioner har nogen som helst effekt, lyder det fra Moskva.

Rusland vil svare håndfast igen på nye amerikanske sanktioner rettet mod russiske forretningsfolk, virksomheder og embedsfolk med tætte forbindelser til præsident Vladimir Putin.

- Naturligvis vil vi ikke lade dette angreb eller nye antirussiske angreb passere uden et skarpt modsvar, skriver det russiske udenrigsministerium i en erklæring fredag.

USA begrunder de nye tiltag med det russiske styres "ondsindede aktiviteter". Deriblandt Ruslands påståede forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Men udenrigsministeriet i Moskva opfordrer i meddelelsen den amerikanske regering til at "droppe forestillingen" om, at sanktioner har nogen effekt. Tværtimod vil de få det russiske folk til at stå sammen.

- Rusland vil uanset omfanget af pres ikke afvige fra sin valgte kurs, skriver ministeriet.

Ruslands forhold til USA og andre vestlige lande er den seneste tid blevet yderligere forværret.

Russiske diplomater er blevet udvist fra flere lande som følge af et giftangreb mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i England 4. marts.

De nye sanktioner kommer efter pres fra den amerikanske kongres. Her har man efterlyst, at folk tæt på Putin straffes.

Blandt de syv oligarker, der rammes, er Oleg Deripaska. Han sidder på det meste af det russiske marked for aluminium. Også topchefen for energigiganten Gazprom, Aleksej Miller, er på sanktionslisten.

Med sanktionerne kan den amerikanske regering indefryse alle former for aktiver, de syv personer måtte have i USA.

Hvilket modsvar Rusland har i tankerne, fremgår ikke af meddelelsen fra udenrigsministeriet i Moskva.