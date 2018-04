Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er bekymret over, at lægerne omgår regler om tilskud til stressramte.

Flere læger omgår reglerne for at kunne henvise patienter med alvorlig stress til psykolog og dermed sikre de stressramte et offentligt tilskud, som de ellers ikke er berettiget til.

Det viser en rundspørge blandt praktiserende læger, som Politiken har foretaget.

- Det kan blive altoverskyggende til et punkt, hvor stressramte har brug for at tale med en psykolog, og der kan det være nødvendigt at omgå reglerne, siger praktiserende læge Jette Willendrup fra København til avisen.

Politiken har talt med 56 tilfældigt udvalgte deltagere. 24 af de praktiserende læger fortæller, at de alligevel har henvist stressramte patienter til psykolog, så staten betaler hovedparten af regningen.

Avisen skriver, at tre ud af fire af de adspurgte læger er utilfredse med, at stress ikke medfører tilskud.

Når det gælder psykologhjælp, har læger 11 henvisningskriterier, blandt andet incestofre, angst og depression, men stress er ikke et af dem.

Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation, siger, at lægerne som udgangspunkt skal holde sig til reglerne.

- Vi gør det ikke med hovedet under armen. Vi gør det med det formål at hjælpe nogle mennesker, der har det skidt, siger han til Politiken.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder det "bekymrende".

- Jeg er ikke i tvivl om, at de gør det for at hjælpe personer med alvorlig stress. Men det er uholdbart.

- Derfor er det også væsentligt, at vi forholder os til det, når satspartierne til efteråret skal genforhandle psykologordningen, siger hun til Politiken.