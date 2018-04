FC Midtjyllands håndboldkvinder var tæt på at levere en overraskelse og spille sig tæt på Final 4 i Champions League.

På hjemmebane kunne FCM-træner Kristian Kristensen se sine spillere ryste det makedonske storhold Vardar i det første af to kvartfinaleopgør.

Trods en pauseføring på 16-13 endte midtjyderne med at tabe 23-24.

- Det ærgrer mig, at vi ikke havde kræfterne til at gøre det færdigt. I anden halvleg kom vi ind i en periode, hvor vi havde svært ved at få scoret mål.

- Alligevel er jeg godt tilfreds. I mine øjne vinder man, når man præsterer bedre, end man kunne forvente, og det gjorde vi mod Vardar, siger Kristian Kristensen.

FCM havde i anden halvleg en periode på godt 16 minutter, hvor det ikke lykkedes at score et eneste mål.

- Havde vi bare lavet fire mål i den periode, så havde det set anderledes ud.

- Men vi må også se på, hvad der skete i den periode. Var det fordi, at vi ikke kom til chancer, eller var det fordi, vi brændte dem? Jeg synes, at det var en kombination.

- Man mister vurderingsevnen, når man er stresset, og så laver man tekniske fejl, og de blev mere markante, som kampen skred frem, og det koster på det her niveau, siger Kristian Kristensen.

På næste lørdag kommer FCM på en endnu hårdere opgave på udebane i Makedonien.

- Nu er der ganske få procents chance for at gå videre.

- Men vi har en chance, for vi har kun tabt med et enkelt mål, og vi har i 45 minutter haft en god fornemmelse i hjemmekampen. Men vi er også realistiske, for det er en stor mundfuld.

- Vi skal være fem-syv mål bedre end i dag. Vi skal gøre noget, vi normalt ikke gør, for at have en chance dernede, mener FCM-træneren.