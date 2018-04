To kampe - to klare nederlag.

Sådan er realiteterne for AaB efter de to første kampe i Alka Superligaens mesterskabsspil, og derfor hungrer nordjyderne efter en succesoplevelse.

Den succesoplevelse kan komme onsdag, når AaB spiller kvartfinale i DBU Pokalen mod FC Fredericia fra 1. division.

AaB-anfører Rasmus Würtz lægger ikke fingre imellem, når han skal beskrive betydningen af onsdagens opgør.

- Det betyder ekstremt meget. Vi skal selvfølgelig videre, så det sætter vi alt ind på. Det er den turnering, det handler om nu, siger Rasmus Würtz, som bakkes op sin cheftræner Morten Wieghorst.

- Det er en meget vigtig turnering for os, og vi vil gøre alt for at komme i semifinalen. Det er også en turnering, jeg personligt vægter meget højt, og jeg ved, at AaB gør det samme.

- Klubben har en historie i turneringen, så vi skal samle alle kræfter, siger Morten Wieghorst.

AaB og FC Fredericia har mødt hinanden to gange tidligere i DBU Pokalen. I 2008 tog AaB sejren, men i 2006 endte FC Fredericia med en 4-2-sejr efter forlænget spilletid.

Rasmus Würtz var med dengang i 2006.

- Så vidt jeg ved, er det et af de bedre spillende 1. divisionshold, siger AaB-anføreren.

- Vi ved udmærket godt, at det ikke bliver nogen nem opgave. Jeg kan sagtens huske, da vi røg ud dernede, og det skal ikke ske igen, siger Würtz.

Også Morten Wieghorst har masser af respekt for 1. divisionsmandskabet.

- Der er ikke nogen nemme kampe. FC Fredericia har allerede slået AGF ud, så vi skal forberede os godt og give FC Fredericia den respekt, klubben fortjener, siger Morten Wieghorst.

FC Fredericia i er placeret på syvendepladsen i landets næstbedste række. Torsdag led klubben sit første nederlag i ti kampe.