DHG's suveræne sæson blev afsluttet med maner, da holdet sluttede ubesejret og med kun et enkelt pointtab, netop mod aftenens modstander fra SUS/Nyborg. En målscorer på 586-392 vidner om en sæson, hvor DHG har været klart bedre end modstanderne, men også om en sæson, hvor holdet har bevaret gnisten selv ved store føringer.

I lokalopgøret mod SUS/Nyborg spillede DHG nervøst og febrilsk i en første halvleg, hvor der blev brændt mange pæne chancer. Fra anden halvlegs start blev der skruet op for forsvarstempoet og med flere kontrascoringer, satte DHG en kraftig streg under, at det er et odenseansk klassemandskab, der vil op og præge 1. division. (KAI)