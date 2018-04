OIK er denne weekend vært for Nordens største ishockeystævne for U11'ere. 300 børn fra Danmark, Norge og Hviderusland spiller i løbet af weekenden 64 kampe, og overnatter sammen med forældre, trænere og holdledere rundt omkring på skoler, vandrehjem og hoteller.

- Det var skrald. Noah Malling og holdkammeraterne fra Odense Bulldogs U11'ere puster ud efter kampen mod Stavangers stærke hold. Stemningen er lidt mat i træningsrummet. Resultatet efter 25 minutters spil var 8-0 til det norske hold. - Men så må man bare tænke på den næste kamp, som Kirstine Brandt optimistisk siger, inden holdet smutter ud og ser det sidste af klubkammeraternes kamp, der også er mod Stavanger. Kampe er der nok af de kommende dage for Odense Bulldogs to U11-hold. Odense-klubben arrangerer i denne weekend Nordens største stævne for årgangen med 17 holde fra Danmark, Norge og Hviderusland. Der spilles alle mod alle i to puljer - i alt 64 kampe i løbet af fredag, lørdag og søndag. De mange hold fra ind- og udland overnatter på vandrehjem, på skoler i området og enkelte på hoteller i Odense. Det giver travlhed med så stort et stævne. Både spillere, holdledere og trænere har travlt. Det samme har den meget store mængde af forældre, der har meldt sig som frivillige hjælpere. - Vi opfordrer meget til, at forældrene hjælper, når vi holder så stort et stævne. Nogle kommer og tager en vagt et par timer - andre knokler på hele weekenden, fortæller Anders Holst, der er ungdomsansvarlig.

Dreamteam i køkkenet

Nogle af dem, der ikke bare tager en enkelt vagt er den dynamiske duo i køkkenet, Rikke Grossmann og Angelina Catastini. Rigtige hockey-moms hvis børn spiller i klubben og som har været frivillige i årevis. De seneste år har de stået for madlavningen til stævnerne, og tingene kører efterhånden på rutinen, for de to og de øvrige køkkenhjælpere. I denne weekend bliver det til 1700 måltider til de 350 gæster. - Det er godt, at der ikke er nogle, som tjekker køre-hvile-tids-reglerne, smiler Angelina Catastini, der til daglig er styrer forandringsprocesser i vindmøllebranchen. Hendes faste makker i køkkenet, Rikke Grossmann, har leveret fire ishockeybørn til klubben - to spiller stadig - dog kun en til dette stævne. Hun arbejder til daglig som klinikassistent i en tandpleje og er godt brugt på mandag, når stævnet er ovre, forudser hun. - Men det er jo sjovt. Ellers gjorde vi det jo ikke igen og igen, som hun siger. Ingen af de to har nogensinde stået på skøjter eller spillet ishockey. Rikke Grossmann har den korteste karriere i klubben. Hun har haft skøjter på en gang og faldt og brækkede armen efter en time. Siden har hun holdt sig udenfor banen. Her har hun gjort en god indsats. Først som holdleder og for nogle af ungernes hold - og nu som madmor til alle de sultne børn og voksne.

Sammenhold er godt